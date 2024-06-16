才剛買完咖啡...27歲女騎士遭公車輾斃！家屬悲赴台中認屍

▲台中市台體大門口今日中午發生死亡車禍。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北區、台體大校門口前今日11時55分發生一起死亡車禍，一名27歲廖女騎乘機車沿雙十路直行，不明原因偏移車道，直接撞上國光客運車身，整個人疑似被捲入車下，多處重創，經搶救1小時仍宣告不治。事故現場留下廖女剛買的咖啡、眼鏡，疑似才剛出門不久，警方已通知廖女家人，家屬正趕往台中認屍，全案將報請檢方相驗，釐清確切死因。

第二警分局初步調查，廖女跟何姓國光客運司機（43歲）都是沿著雙十路直行，廖女向左偏移車道時不慎撞上公車，機車又再往前滑出，撞上另一台轎車。廖女多處重創、四肢變形，經搶救後仍於12時55分宣告不治死亡。另，公車駕駛並無酒駕，廖女酒測值仍待抽血檢驗換算。

國光客運台中鄭姓站長說，該輛客運是從中壢開往台中，就快要抵達目的地，何姓駕駛車速不快，女騎士疑似是從後方撞上客運，客運有壓到女騎士，現在駕駛、公司人員都在接受筆錄。

▲▼廖女機車染上血跡，警方稍早已完成現場鑑識。（圖／記者許權毅攝）



實際觀察現場，廖姓女騎士機車受損面積不算大，但是車身、座墊沾滿鮮血，上頭還留有一只眼鏡。經警方清查，廖女並非台體大學生。

據了解，廖女是在台中工作，剛出社會沒幾年，家屬稍早接到噩耗已經趕往分局了解狀況。警方則說，目前已調閱周邊監視器畫面釐清發生經過中，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判，全案將報請檢方相驗，釐清確切死因。