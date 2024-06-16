用路人注意！國1銜接台74線開放3匝道　18處路口號誌將調整

▲國一銜接台74線將開放3匝道，中市交通局超前部署調整18處路口號誌。（圖／交通局提供）



記者游瓊華／台中報導

國一銜接台74線交流道主線已於5月13日通車，但工區範圍尚有3處台74線匝道未開放通行，導致環中路平面路段壅塞嚴重，高速公路局預計6月18日第二階段完工後開放3處匝道通車。台中市交通局表示，將重整該區域範圍內計18處路口號誌時制，維持環中路平面路段車流順暢。

「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」，5月中旬開放通車，新建置的國1增設大雅系統交流道，高快速道路的車流不需經由平面道路進行轉換，台74線由西屯、北屯雙向皆可經由新闢的系統交流道銜接國一北上路段，系統性改善區域交通，國一大雅交流道週邊車流紓解見成效，省下停等平面號誌時間。

不過，針對施工收尾工區範圍仍有3處台74線匝道尚未開放通行，部分車流無法從匝道上台74線改道轉移至環中路平面路段，造成上午尖峰時段，環中路西行方向及下午尖峰環中路東行方向幾乎塞爆。

對此，交通局長葉昭甫指出，6月18日第二階段開放台74線崇德匝道及北屯兩處匝道等3條行車動線，預期台74線及環中路車流勢必大為提升，經持續檢視相關交通管制設施，超前部署重整工區週邊範圍內18處路口號誌時制，有助環中路平面路段車流平順，提升整體路網效能。