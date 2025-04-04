墾丁台灣祭　屏東加強取締計程車不按表計費

▲屏東監理站會同警方在恆春地區稽查計程車業者 。（圖／屏東監理站提供）

記者陳崑福／屏東報導

台灣祭吸引大批民眾參與，傳出有計程車業者不按表計費違規情事，屏東監理站與屏東縣政府警察局確保民眾權益，於這段期間，於恆春地區加強取締類似違規行為，籲請業者不要以身試法。

屏東監理站表示，隨著消費意識提升，計程車駕駛應遵守按表計費，避免因搭乘車資疑慮而發生糾紛；而依屏東縣政府公告計程車收費標準，民眾搭乘計程車時「起跳運價」1公里100元，「續跳運價」每200公尺加收5元，另現行規定計程車司機未按表計費及未列印乘車證明，依公路法處罰新臺幣9,000元，站長羅振瑞呼籲計程車駕駛人勿心存僥倖心態以身試法，務必按表收費營業。

他另提醒搭乘計程車的朋友們，現在只要搭乘計程車，不論乘客是否提出需求，司機都得列印乘車收據給民眾，這不僅是保障民眾搭乘計程車的權益，也有助於計程車駕駛與民眾產生爭議時釐清責任，保障乘車雙方權益。

他並鼓勵民眾踴躍檢舉，如果計程車司機有不合理之收費或其他不當行為時，請記下計程車車號及司機姓名等，註明時間、地點及經過情形，可向當地監理單位或警察局申訴，查證屬實，主管機關將依公路法裁處。