刪節號「點點點」納教育部辭典！例句「他倆進房間就…」遭網轟爆

▲教育部國語辭典收錄許多詞語，但偶爾也會惹議。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

教育部國語辭典收錄許多詞語、學術名詞、人名、地名等，被視為使用的準則，不過過去竟將「三隻小豬」列為成語，引發外界譁然。沒想到，近日又被發現，網路上常用的刪節號「…」，竟也變成詞語「點點點」，再度掀起討論話題。

資深媒體人黃揚明在臉書表示，教育部國語辭典收錄了「點點點」這個詞，非常跟得上時代，還附註了「溫馨」2次，諷刺意味十足。

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▲點點點被列入教育部辭典。（圖／翻攝自教育部重編國語辭典修訂本）

實際查詢《教育部重編國語辭典修訂本》，可以發現真的有「點點點」這個詞，意思是刪節號的口語表示法，通常用來作無法描述的情節刪略，而例句卻是「於是他們倆進了房間，底下的事就點點點了！」

貼文曝光後，引來網友熱議，「連這也能編進去，教改真的是把學生教成智障…」、「教育部有這種誤人子弟的官員，真是讓家長們點點點」、「難怪現在孩子的漢文水準這麼低下，連這種無意義的詞語也收錄辭典？」「不斷超越自己的教育部」，美斯潔股份有限公司董事長翟本喬也在底下留言：「教育部真是讓人點點點…」。

▲教育部將「三隻小豬」列為成語。（圖／翻攝自教育部成語典）

據了解，教育部曾在2005年把童話故事「三隻小豬」列入成語辭典附錄，形容多用心，不偷懶，才能有最堅固的成就，並歸納在電影及小說類，引發外界反彈。針對爭議，教育部回應，語言不斷變化、更新，教育部的目的，只是為了擴大辭典中所包含的材料，並會聽取公眾的意見作為參考。

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