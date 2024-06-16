展現永續韌性精神！大全社區代表花蓮角逐全國金牌農村

▲光復鄉大全社區兼具生態、農業、人文產業再生，今年代表花蓮角逐全國「金牌農村」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「金牌農村競賽」是台灣農村三年一屆的重要賽事，對象為全台農村社區，透過兩階段評審制度「縣市初賽」及「全國決賽」競賽，挑選出台灣農村典範。自112年8月底「縣市初賽」正式啟動，共有974個農村報名角逐，經過半年的縣市政府評審作業，遴選出45個縣市金牌農村，進入「全國決賽」爭取全國金牌農村最高榮譽。今年花蓮縣由花蓮縣由光復鄉大全社區代表爭取全國金牌榮耀。

花蓮光復鄉大全社區是一個極具特色與魅力的農村聚落，不僅產業多元豐富、社區跨域合作及資源整合良好，透過青年回鄉繼續將產業多元加值，創造更多發展空間，社區更保有農村傳統地貌及原住民傳統智慧文化，展現多元融合共創的面向。馬太鞍濕地更是全台溼地重鎮，透過建立在地生態系統之保育及恢復管理機制，營造物種良好棲息地並持續實踐保種觀念與生態永續作為。生產、生活、生態與未來性面面俱到，兼具生態、農業、人文產業再生，處處成為美麗新境界、生態在唱歌的大全社區。

縣長徐榛蔚說，花蓮縣政府重視每個農村社區的發展，在金牌農村賽事的籌備上，全力給予與賽夥伴們支持，先前於全國初賽競賽籌備期間，積極陪伴夥伴加強團練外，也針對競賽規則及期程規劃漸進演練方案，總計辦理超過150場次的線上線下輔導。進入決賽評選，於備賽期間辦理多場次討論會議及現地模擬演練，與社區夥伴、馬太鞍濕地生態解說班、大全家政班、光豐農會、光復鄉公所與水保花蓮分署一同集思廣益及練習，從走訪路線排定、流程細部規劃、社區特色糕點製作、導覽解說精進、交流詢答演練到現地評審當日的完美展現，都是與社區共同努力的成果，期望大全社區可以順利奪得金牌榮耀。

大全社區在衝刺決賽的2個月準備期間經歷震災及豪雨，極端氣候所釀的大雨沖毀場域內最具特色的巴拉告體驗設施，多處競賽場域更是淹水積淤，令正積極準備競賽的大全成員十分焦急，但全員依舊不依不饒，同心整理，只為展現在地的驕傲，十足體現花蓮的永續韌性精神。花蓮縣政府為此籌組專業輔導團隊全力支持社區參與競賽，期間進行46場次輔導作業，並派請輔導師長駐陪伴，與社區一同克服災害陰霾，讓社區能擁有充足資源與心力專注於競賽之中，齊心合力以邁向全國農村最高榮譽為方向。

徐榛蔚說，感謝農業部農村發展及水土保持署辦理「金牌農村競賽」，讓大家看見花蓮農村社區的魅力與活力，也感謝社區夥伴的用心與努力，讓社區繼續發展、成長、茁壯，花蓮縣政府未來也將持續與農村社區攜手共創美好，建構人人心中的桃花源！