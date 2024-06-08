建中師生共創永續桌遊　奪旺宏閱讀科學「年度最佳專案」

▲建中童禕珊老師以永續桌遊創意，再次獲得2024旺宏閱讀科學找樂子最佳專案肯定。（圖／旺宏基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

為鼓勵高中職學生進行科普閱讀與心得寫作，旺宏基金會自2015年起推動「閱讀科學找樂子」計畫。歷經兩階段評選後，台北市建國中學童禕珊老師帶領60位學生執行的「玩桌遊看世界」，以全球關注的聯合國永續發展目標（SDGs）為主題，帶領學生創造出永續桌遊，成為可供推廣的教育素材，獲得今年旺宏閱讀科學找樂子最佳專案肯定，也是童禕珊繼2021年後再次獲此殊榮。

旺宏教育基金會推動「閱讀科學找樂子」計畫，十年來全台共近兩萬五千名學生參與，活動受到參與師生高度肯定。今年更加入永續議題進行評選指標，經過基金會初步評比，入圍決選的6件優秀創意閱讀專案則再進行網路人氣票選。

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旺宏「閱讀科學找樂子」分成兩階段執行，第一階段「徵選創意鮮師」，由基金會依據專案創意、執行完整度與嚴謹性、結案品質、後續影響力，今年更加入「永續環境關懷」指標，評選15組優秀教師創意閱讀專案及1所圖書館示範組提供獎勵金及獎狀，再評選出6件專案入圍第二階段線上票選活動。基金會初選分數及網路票選結果各佔50%，最高分者則獲頒「2024最佳閱讀專案」榮譽。而圍決選的6件執行專案，每組教師皆獲頒5千元獎勵金。

▲建中童禕珊老師以永續桌遊創意，再次獲得2024旺宏閱讀科學找樂子最佳專案肯定。（圖／旺宏基金會提供）

旺宏基金會表示，童禕珊帶領60位同學執行的「玩桌遊看世界」，以近年全球關注的聯合國永續發展目標（SDGs）為主題，邀請學者講授相關內容，再由學生針對十七項SDGs目標閱讀相關科普知識，分組發想設計桌遊的情境與內容，成為可供推廣的教育素材，更將活動延伸至八里國中科學營，讓學生創作的桌遊有成果發表及推廣的機會。

此外，旺宏基金會指出，閱讀科學找樂子今年共帶領2220位學生一起閱讀科普，最後評選出203位同學獲頒表現優異獎狀或獎學金獎勵。近十年來活動已帶動超過160個有趣的閱讀專案，近2.5萬名師生熱情投入。