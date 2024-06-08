　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

建中師生共創永續桌遊　奪旺宏閱讀科學「年度最佳專案」

▲▼建中童禕珊老師以永續桌遊創意，再次獲得2024旺宏閱讀科學找樂子最佳專案肯定。（圖／旺宏基金會提供）

▲建中童禕珊老師以永續桌遊創意，再次獲得2024旺宏閱讀科學找樂子最佳專案肯定。（圖／旺宏基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

為鼓勵高中職學生進行科普閱讀與心得寫作，旺宏基金會自2015年起推動「閱讀科學找樂子」計畫。歷經兩階段評選後，台北市建國中學童禕珊老師帶領60位學生執行的「玩桌遊看世界」，以全球關注的聯合國永續發展目標（SDGs）為主題，帶領學生創造出永續桌遊，成為可供推廣的教育素材，獲得今年旺宏閱讀科學找樂子最佳專案肯定，也是童禕珊繼2021年後再次獲此殊榮。

旺宏教育基金會推動「閱讀科學找樂子」計畫，十年來全台共近兩萬五千名學生參與，活動受到參與師生高度肯定。今年更加入永續議題進行評選指標，經過基金會初步評比，入圍決選的6件優秀創意閱讀專案則再進行網路人氣票選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

旺宏「閱讀科學找樂子」分成兩階段執行，第一階段「徵選創意鮮師」，由基金會依據專案創意、執行完整度與嚴謹性、結案品質、後續影響力，今年更加入「永續環境關懷」指標，評選15組優秀教師創意閱讀專案及1所圖書館示範組提供獎勵金及獎狀，再評選出6件專案入圍第二階段線上票選活動。基金會初選分數及網路票選結果各佔50%，最高分者則獲頒「2024最佳閱讀專案」榮譽。而圍決選的6件執行專案，每組教師皆獲頒5千元獎勵金。

▲▼建中童禕珊老師以永續桌遊創意，再次獲得2024旺宏閱讀科學找樂子最佳專案肯定。（圖／旺宏基金會提供）

▲建中童禕珊老師以永續桌遊創意，再次獲得2024旺宏閱讀科學找樂子最佳專案肯定。（圖／旺宏基金會提供）

旺宏基金會表示，童禕珊帶領60位同學執行的「玩桌遊看世界」，以近年全球關注的聯合國永續發展目標（SDGs）為主題，邀請學者講授相關內容，再由學生針對十七項SDGs目標閱讀相關科普知識，分組發想設計桌遊的情境與內容，成為可供推廣的教育素材，更將活動延伸至八里國中科學營，讓學生創作的桌遊有成果發表及推廣的機會。

此外，旺宏基金會指出，閱讀科學找樂子今年共帶領2220位學生一起閱讀科普，最後評選出203位同學獲頒表現優異獎狀或獎學金獎勵。近十年來活動已帶動超過160個有趣的閱讀專案，近2.5萬名師生熱情投入。

ET快訊
人夫性成癮！產前2天還想要　妻見他下單「E奶援交」崩潰
「意淫他國養出的名人」粉專批黃仁勳：逛夜市討好台人　被罵到刪
台中某國小童拿美工刀追砍4同學！　家長嚇壞
涉製偽藥！　衛福部公布下架12款產品
93支嘉獎！「頭部中彈」勇警考績只得乙　原因曝光
訂房突多「1步驟」！她怕詐騙沒照做　下秒房間被取消

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

50-64歲免費肺鏈疫苗快沒了！全國僅剩1.5萬劑「北市不到千劑」

知名冰淇淋突發公告「全商品降價」　粉絲超驚喜：太有良心了

「意淫他國養出的名人」他批黃仁勳：逛夜市討好台人　被罵到刪文

180公分帥男約砲戴套！慘遇「毒玫瑰」下體流膿：得淋病了

台鐵凍漲29年「比捷運公車便宜」　李孟諺：票價偏低有檢討空間

午後雷雨開轟！連2天雨最猛　下周高溫飆破32度

建中師生共創永續桌遊　奪旺宏閱讀科學「年度最佳專案」

端午返鄉國道客運旅客增3%　省公路易塞路段出爐　

投遞到一半「電動機車龍頭斷了」　2年7起！中華郵政啟動全面檢修

台鐵中壢站軌道切換「6／15深夜起列車停駛」　桃園=埔心採客運接駁

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

50-64歲免費肺鏈疫苗快沒了！全國僅剩1.5萬劑「北市不到千劑」

知名冰淇淋突發公告「全商品降價」　粉絲超驚喜：太有良心了

「意淫他國養出的名人」他批黃仁勳：逛夜市討好台人　被罵到刪文

180公分帥男約砲戴套！慘遇「毒玫瑰」下體流膿：得淋病了

台鐵凍漲29年「比捷運公車便宜」　李孟諺：票價偏低有檢討空間

午後雷雨開轟！連2天雨最猛　下周高溫飆破32度

建中師生共創永續桌遊　奪旺宏閱讀科學「年度最佳專案」

端午返鄉國道客運旅客增3%　省公路易塞路段出爐　

投遞到一半「電動機車龍頭斷了」　2年7起！中華郵政啟動全面檢修

台鐵中壢站軌道切換「6／15深夜起列車停駛」　桃園=埔心採客運接駁

50-64歲免費肺鏈疫苗快沒了！全國僅剩1.5萬劑「北市不到千劑」

高雄港務警察總隊慶祝警察節　表揚績優同仁還公益捐血

快訊／台鋼雄鷹註銷笠原祥太郎　10日澄清湖主場道別

大樓有「一條龍服務」增值性更好？全場吵翻：要看1條件

六福村空中腳踏車故障　妙齡女孩爬「3層樓超長梯」驚險獲救

關懷弱勢度佳節　國際養心會捐米8000公斤助弱勢過端午

「敏感肌天花板」出超清爽戶外防曬！安全防水耐汗夏天必備

知名冰淇淋突發公告「全商品降價」　粉絲超驚喜：太有良心了

港男「全身瘀傷」被丟包醫院對面　急救後不治身亡

參加「月老聯誼」真的脫單　台南鹿耳門聖母廟送新人金牌

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

午時水加這料轉運最威　沒艾草照樣除穢氣

端午「午時水」除霉運　1招提升貴人運

國道多路段塞了「1處紫爆龜速10多公里」　上午防9地雷路段

即／黃仁勳結束台灣最後一站

洗碗精殘留恐損害腸胃道　醫教8招徹底洗淨

鋒面在北方活動！午後大雷雨游擊全台　梅雨再下7天

看《木曜4》爆尷尬！骨灰級鐵粉「狂做1事」超掙扎

7手搖飲大腸桿菌超標　最高達530倍

今年端午逢極凶「黑道日」！3類人要「躲午」

他批黃仁勳逛夜市討好台人　被罵到刪文

端午連假午前36℃、午後炸雷雨　鋒面滯留再10天

更多熱門

相關新聞

會考落點「建中要34.6分、北一女33.8分」　專家曝進前5志願關鍵

會考落點「建中要34.6分、北一女33.8分」　專家曝進前5志願關鍵

國中會考成績今（7日）公布。華興中學校長曾騰瀧分析，今年整體題目偏難，但北市公私立高中每班減1人，北一女等三校又減招1班，兩相抵銷後，今年錄取門檻推估和去年差不多，作文將成為能否進入前五志願的關鍵，預估今年要上建中要34.6分、北一女要達33.8分、師大附中要33.6分、成功高中約31.8分，中山女中30.8分、松山高中30.6分。

建中「人文社會資優班」走入歷史　校長曝招生4困境：轉換形式延續

建中「人文社會資優班」走入歷史　校長曝招生4困境：轉換形式延續

冠德企業集團獲「1.5°C溫控目標」成效卓越企業認證

冠德企業集團獲「1.5°C溫控目標」成效卓越企業認證

海尼根手工打造經典啤酒罐杯身

海尼根手工打造經典啤酒罐杯身

南消七大偕同企業合辦消防ESG講習

南消七大偕同企業合辦消防ESG講習

關鍵字：

旺宏基金會閱讀科學找樂子建中童禕珊永續

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

蔡阿嘎深夜發聲：這樣算長大了吧！「流量擺眼前不作為」

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

張學友染RSV！3類人注意　台大醫：常有6症狀

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

白石茉莉奈親揭封殺清水健6年原因

深田詠美屁股變方型！　網看片嚇壞

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂

更多

最夯影音

更多

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面