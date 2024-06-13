德國波恩會議「台語講永續故事」！亞洲SDG行動倡議組織宣告成立

▲台灣團體「ASIA SDG Action Campaign」在聯合國波恩SB60氣候大會宣告成立。（圖／亞太永續國際學院提供 ）

記者吳奕靖／高雄報導



每年6月，正是聯合國《氣候變化框架公約》（UNFCCC）召開德國波恩氣候變化會議的時間。今年的會議在這個月3日至13日舉行。台灣民間也有一群專家、學者、NGO組織和企業們，組成20人參訪團到大會「以台語」發表演說。

發表主題是「Formosa’s Language & Formosa’s Sustainability」，六位台灣人，懷著緊張心情，走進了聯合國波恩會議現場的Nairobi 4會議室，用「台語」向全世界發表台灣在SDGs及ESG上的耕耘的故事。其中薛宇靜發表「被遺落的角落」，她表示，「巴瑤族」是一群被世界遺棄的民族，沒有國籍，大部分人民都居住在海上不能靠岸，世代生存依賴捕魚為生非，只能以自由潛水方式和簡單設備捕魚賣貨，為了克服深海中水壓，從小就需要破壞耳膜，造成晚年聽力下降，甚至聽力完全喪失，生活相當貧困。



▲台灣參訪團員與聯合國執行秘書simon emmanuel kervin stiell討論永續議題。（圖／亞太永續國際學院提供 ）

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薛宇靜說，聯合國在SDG及ESG的議題上，對「S」(社會)相當注重，因此想藉由大會告訴大家「巴瑤族」的處境，為他們發聲，希望能有大型企業在做永續時，願意在民生物資上協助他們。發起者林英杰表示，8年來為了參與全球氣候變遷大會，不管是COP或是會前會的波恩會議，經歷了無數次的挫折，前期來「看的到進不去」，每一年從被阻擾中進步一點，後期有外國NGO幫忙，從可以進去5分鐘發言，到這兩年有所突破，台灣民間專家或NGO組織可以整團共同發表，他坦言「感覺真好」!

這群台灣人是台灣民間永續團體，多半來自高雄，他們同時也在聯合國大會會場內宣布，正式成立「ASIA SDG Action Campaign」非營利組織(亞洲SDG行動倡議組織)，這也是台灣首次!希望攜手台灣的民間組織、企業，每年一起參與全球氣候變遷大會，讓台灣接軌國際，與氣候變遷大會的距離不那麼遙遠，為永續盡一份心力。

這次的波恩會議重點，必須討論如何幫助貧窮國家的財務救援，美國和歐盟的金錢援助進度，中國和目前被認為富裕的的海灣產油國也必須表態，這些重要的決議將有助於下一次氣候變遷大會的進展。