跟陸搶黃埔正統！ 賴清德致詞強調陸軍官校「剿共」史

▲黃埔建軍百年校慶閱兵儀式，總統賴清德致詞。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／高雄報導

中國大陸為搶黃埔百年話語權，邀請退伍軍人赴廣東參加校慶活動，其中不乏國民黨前黃復興黨部主委季麟連等高級將官都出席，而今（16日）高雄「黄埔建校一百週年校慶」中，總統賴清德致詞時特別強調，陸軍官校成立之時，是國家危亡、國事內外交迫之際，年輕人為捍衛民主共和國踏上東征、北伐、剿共、抗戰的征途，戰功彪炳。

賴清德表示，在這個具有歷史意義的日子裡，我們聚在一起，不僅僅是來紀念這所著名軍校百年來煉鐵成鋼，打造一支又一支的鋼鐵勁旅，在國家最需要的時候，捍衛國家的生存發展，更是要對所有曾經在此學習、成長，並為國家和人民做出卓越貢獻的陸官人，表達敬意！

賴清德也點出，在剛剛的閱兵以及分列式中，每一個人士氣高昂，可以看得出平時的訓練精實，令人讚賞，謹代表國家，衷心感謝，也衷心感謝，祝福陸軍官校，百歲生日快樂！校運昌隆，迎接更輝煌的百年。

賴清德強調，陸軍官校成立之時，是國家危亡、國事內外交迫之際，當時走進陸官的年輕人，滿腔熱血，為「民有、民治、民享」的民主共和國，踏上東征、北伐、剿共、抗戰的征途，展現出「不怕苦、不怕難、不怕死」的大無畏精神，戰功彪炳。

賴清德指出，然而，卻也在後續的國共內戰中失利，民國三十八年，政府播遷來台；隔年，陸軍官校於鳳山復校；軍民更團結一致，打過「八二三」等戰役，成功守護台灣。

