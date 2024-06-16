賴清德黃埔校慶喊「不為中華民國奮戰是假黃埔！」　校友嗨翻歡呼

▲黃埔建軍百年校慶閱兵儀式，總統賴清德致詞。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／高雄報導

今（16日）是「黄埔建校一百週年校慶」，總統賴清德也到場致詞，他提到中華民國也已經在台澎金馬落地生根，縱使歷史景物場景物換星移，但我們堅定地確信：「中華民國在哪裡，黃埔精神就在那裡！」讓現場黃埔校友們一陣掌聲加歡呼，賴也強調，秉持「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」的才是真陸官，沒有這份雄心壯志就是假黃埔！

賴清德表示，近年來，在大大小小的天災地變中，軍愛民，民敬軍，軍民一家親；在歷史上一次又一次的生死與共裡，中華民國也已經在台澎金馬落地生根，陸軍官校更在鳳山開枝散葉，一百年來，縱使歷史景物場景物換星移，「但我們堅定地確信，中華民國在哪裡，黃埔精神就在那裡」！

賴清德指出，在這裡，鳳山訓練繼往開來；在這裡，黃埔精神扎根茁壯；在這裡，秉持「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」的才是真陸官，沒有這份雄心壯志就是假黃埔。

賴清德強調，當前，台海的和平穩定，不僅僅受到國際社會的關注，也是全球安全和繁榮必要的元素。在陸軍官校舉行百年校慶的此時，全體師生應該要體認新時代的挑戰和使命。

他也指出，最大的挑戰是，面對中國強勢崛起，破壞台海現狀，視併吞台灣、消滅中華民國為其民族大業之偉大復興；最高的使命是，勇敢承擔起守護台灣，維護台海和平穩定的重責大任。