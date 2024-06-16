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大陸 大陸焦點 特派現場

搶救小病患「上課遲到29分鐘」　陸醫科教授遭扣考評、獎金

▲醫生，醫護。（圖／視覺中國CFP）

▲教授因處理病患的緊急狀況上課遲到，遭到校方懲處。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸南方醫科大學近日被爆料，臨床醫學的一名授課教授因在醫院處理小病患疑似腦出血的緊急狀況，上課遲到29分鐘，被校方認定為教學差錯，不只扣除當月獎金，還被全校通報批評，並取消了年度考評評優的優先資格。事件在網路上引起大量關注，許多人都留言諷刺，「南方醫科大給學生的第一課，上課比救命重要。」

南方醫科大學一份查處通報近日在網路上流傳，通報中提到，臨床醫學的授課教授俞莉5月被學生投訴未準時進入教室，經了解，俞莉分管的患病兒童病情危重，隨時可能發生病情變化，死亡風險高，所以在授課之前去醫院查看了小病患的狀況。

查看期間，俞莉發現，小病患出現雙側瞳孔反射稍遲鈍、頸部置管處滲血等情況，疑似腦出血，於是留下來進行了緊急處理，而由於情況緊急，她未能及時報告校方，於是導致了遲到事件。

臨床醫學系的另一名教授得知情況後，立刻到教室安撫學生，俞莉則在上課之後的29分鐘趕到教室。

校方表示，俞莉當天遲到29分鐘，但是為了搶救病人並非故意，而且到達教室之後，也將內容妥善安排，順利完成了授課任務，沒有造成不良影響。

校方最後認定，此事件為教學差錯，扣發俞莉5月獎金2000元（人民幣），在全校通報批評，並取消她本年度考評評優的優先資格。

事件在網路上引起大量討論，許多人都不認同校方的處理方法，認為拯救生命才是最重要的，俞莉不應該因此受罰，「這就是南方醫科大學的教育，上課比人命重要。」「這種處罰是要告訴醫生不要把救人放在第一位？以後應該直接丟下病患？」「救人沒獎勵還處罰？社會越來越退步。」

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