胖到飄嬸味！GD「沒修圖真實臉」慈祥表情包曝　粉驚：我龍大媽

▲胖到飄嬸味!GD「沒修圖真實臉」慈祥模樣曝,粉驚:我龍大媽 。(圖/翻攝自IG@xxxibgdrgn、X@8KLIFE)

記者王威智/ 綜合報導

韓流巨星「GD」G-Dragon(權志龍)在擺脫吸毒疑慮後,已做好今年下半年重返歌壇的準備。然而,在他再次踏上舞台前,他已經獲得了一個新的身份,那就是韓國KAIST大學的特聘教授。不過在受聘儀式上GD的身體狀態似乎還沒準備好復出,被網友調侃「我的龍有大媽的感覺」,甚至被做成表情包。

滑開社群軟體「X」準備復出的GD再次刷了一波流量,過去總是以時尚、潮流為代名詞的出現,最近卻是因出席KAIST大學的受聘典禮體態受討論。他在受聘儀式上盛裝出席,展現了他對這個新角色的認真態度。然而,他的臉跟過去相比明顯腫了一圈,臉頰看起來變得更加圓潤,蘋果肌也變得更豐滿。此外,他的下巴弧線也不再那麼清晰。

