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胖到飄嬸味！GD「沒修圖真實臉」慈祥表情包曝　粉驚：我龍大媽

@8KLIFE

▲胖到飄嬸味！GD「沒修圖真實臉」慈祥模樣曝，粉驚：我龍大媽 。（圖／翻攝自IG＠xxxibgdrgn、Ｘ＠8KLIFE）

記者王威智／ 綜合報導

韓流巨星「GD」G-Dragon（權志龍）在擺脫吸毒疑慮後，已做好今年下半年重返歌壇的準備。然而，在他再次踏上舞台前，他已經獲得了一個新的身份，那就是韓國KAIST大學的特聘教授。不過在受聘儀式上GD的身體狀態似乎還沒準備好復出，被網友調侃「我的龍有大媽的感覺」，甚至被做成表情包。

滑開社群軟體「Ｘ」準備復出的GD再次刷了一波流量，過去總是以時尚、潮流為代名詞的出現，最近卻是因出席KAIST大學的受聘典禮體態受討論。他在受聘儀式上盛裝出席，展現了他對這個新角色的認真態度。然而，他的臉跟過去相比明顯腫了一圈，臉頰看起來變得更加圓潤，蘋果肌也變得更豐滿。此外，他的下巴弧線也不再那麼清晰。

不知是否男神也受到韓國演藝圈的「空氣酵母」影響，GD整個人看起來更加福態，但也增添幾分可愛，粉絲們驚呼「胖」若兩人，甚至有人忍不住調侃道：「我的龍有大媽的感覺了。」儘管有些人對他的變化感到驚訝，但他的粉絲們仍然對他充滿支持和期待。

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