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水電工老闆供住宿「竟是同床睡」　求職鮮肉男半夜遭偷桃性侵

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲水電工老闆供住宿「竟必須同床」，鮮肉男睡到半夜遭性侵。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名男子小明（化名）2021年找到市內一間水電行工作，面試時得知公司有提供住宿還相當高興，不料錄取後才得知「必須跟黃姓老闆同床」，由於當時沒有其他地方可以過夜，只好勉強答應，不料半夜竟遭黃男「偷桃」、摸下體及口交。法院一、二審均依乘機性交罪，判處黃男3年10個月徒刑。

根據判決書指出，小明2021年8月10日在朋友的介紹下，前往台中市一間水電行面試工作，黃男這時聲稱可以提供暫時住處，不料他當天上班結束，跟著黃男到達住宿地點後，才得知必須與黃男同床，由於當時已經深夜11點，他一時找不到其他地方過夜，只好勉強答應。

第一天晚上什麼事情都沒有發生，然而第二天（2021年8月11日）黃男趁小明熟睡而不能、不知抗拒之際，竟然伸手「偷桃」、愛撫小明的下體，甚至把手伸進小明的內褲，把小明的下體掏出並口交約4、5秒。小明被黃男的動作驚醒，當場傻住不知道該怎麼辦，只好繼續裝睡。

黃男見他沒有任何反應，遂繼續口交行為數分鐘，直到黃男離開去上廁所，他才趁隙逃出房屋，傳訊息向朋友求救，事後驗傷並報警提告。小明指控，「我睡著後，大概凌晨1點多，他手就類似偷桃的動作，伸進去我的褲襠裡面」、「因為他比我壯，加上工作雙手很酸，整個人很疲憊，我認為打不贏他，才會裝睡」。

▲崩潰。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲小明認為自己打不過黃男，清醒後才會裝睡。（圖／免費圖庫pakutaso）

小明還供稱，他跟黃男完全不認識，他只是要去學習技能，沒想到會遭到對方性侵，事件造成他現在對於肢體方面的接觸、互動都有一定程度的障礙，他不願意和解，希望黃男有做就該承認、認錯，哪怕承認是一時衝動，也希望黃男「能關多久就關多久」。黃男接受偵訊、出庭時均否認犯行。

台中地院一審法官審理案情，認為小明敘述事件細節明確、前後證詞一致，確實有多次傳送「他猥褻我」等訊息給朋友求救，且在小明的內褲上也確實驗出黃男DNA，認定黃男確實有性侵小明，審酌後依乘機性交罪，判處黃男3年10個月徒刑。台中高分院二審依然不採信黃男辯詞，維持一審3年10個月徒刑判決。

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