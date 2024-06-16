綠拒出席辯論會！黃國昌：聽不出宣講實質批評　散播假訊息貽笑大方

▲黃國昌時事聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

行政院針對國會改革法案修法提出覆議，立法院預計21日表決。藍綠拚下鄉宣講，白則是「電視辯論會」，且主辦平台、主持人、藍白代表等都已敲定，但因為綠不願參加進而破局。民眾黨團總召黃國昌16日表示，真的聽不出民進黨下鄉宣講對國會改革法案實質批評為何，反而東拉西扯「要從北京蓋鐵路到台北」，貽笑大方。

黃國昌16日於立法院中興大樓受訪，針對電視辯論會破局一事，黃國昌表示，昨晚出面邀約的資深媒體人致電給他，因為對方第一時間邀請時，自己就欣然接受，所以對方昨晚表達已努力很久、問了非常多民進黨團的人，但最後得到結果是「不願派人出席」。

黃國昌提及，從主持人角度來看，如果只有國民黨、民眾黨立委願意接受邀請，卻沒有民進黨立委，對方認為這樣辦的意義不大，自己基本上也認同這樣的看法。

媒體追問，這是不是代表民進黨怯戰？黃國昌回應，是不是怯戰這件事情，恐怕要由民進黨主席賴清德親自回應，可能會比較清楚一點；昨天民進黨召開下鄉宣講活動時，「我真的聽不出來，針對國會改革法案實質批評是什麼，反而東拉西扯稱『要從北京蓋鐵路到台北』等讓人不知所云、貽笑大方的話，請民進黨不要再繼續散播假訊息，造成整個台灣的衝突對立，並非社會之福。」