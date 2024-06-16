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癌症及幹細胞治療突破！國內外19專家分享成果　洪明奇獲菁英獎

▲2024泛太平洋幹細胞及癌症研討會在花蓮慈濟醫院登場，有來自國內外19位專家學者與會交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲2024泛太平洋幹細胞及癌症研討會在花蓮慈濟醫院登場，有來自國內外19位專家學者與會交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2024泛太平洋幹細胞及癌症研究研討會（Pan Pacific Symposium on Stem Cells and Cancer Research, PPSSC）6月15、16日在花蓮慈濟醫院登場，有來自美國、日本、台灣19位專家學者，分享漸凍症、脊椎損傷、癌症治療、奈米粒子及外泌體的影像追蹤與疾病治療的最新研究進展，並頒發傑出研究成就菁英獎表揚中國醫藥大學校長洪明奇院士。

儘管花蓮在4月3日發生7.2級地震，重創慈濟醫療法人創新研發中心實驗室相關設備，但PPSSC籌備團隊仍兼顧重建與國際研討會規劃工作。PPSSC自2008年第一屆開始，至今17年來，每年都有來自世界各地的專家與會，分享全球在癌症及幹細胞治療領域重大的創新突破與最新法規。

▲2024泛太平洋幹細胞及癌症研討會在花蓮慈濟醫院登場，有來自國內外19位專家學者與會交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲腦中風急性期治療先驅，日本阿部康二教授，透過雲端分享神經保護與幹細胞療法應用於神經系統疾病。

花蓮慈濟醫院院長暨大會主席林欣榮指出， 這次參與PPSSC的主要專家學者有日本阿部康二（Koji Abe）教授、日本出澤真理（Mari Dezawa）教授、美國紐澤西羅格斯大學楊詠威教授、美國埃默里大學余山平教授、美國埃默里大學醫學院魏玲教授、中國醫藥大學校長洪明奇、中央研究院副研究員賴品光博士、中央研究院特聘研究員陳玉如博士等一同參與盛會，同時，慈濟基金會副總執行長林碧玉也透過影片致詞，感恩大醫王在研究領域不斷精進。

▲2024泛太平洋幹細胞及癌症研討會在花蓮慈濟醫院登場，有來自國內外19位專家學者與會交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲中央研究院副研究員賴品光博士，首創奈米維度多重解析度影像功能，吸引不少研究醫師前來與會。

今年獲得PPSSC傑出研究成就菁英獎的洪明奇校長，年輕時在赴美攻讀博士學位時，恰逢分子生物與基因轉殖技術起步的年代，除打下穩固的核酸分子生物基礎，並且在博士後研究期間，成功選殖（clone）出Her2/neu癌症基因，在人類對抗乳腺癌史上留下里程碑。洪校長在德州大學安德森癌症中心歷任教授、乳癌基礎研究中心主任、分子細胞癌症學系創系主任、副校長等職務，是全球基因治療癌變的權威，且多次獲得德州大學安德森癌症中心教育與研究傑出教授獎，於2002年獲選中央研究院院士。洪校長除專注於學術研究，並非常重視研究成果的實用性，所帶領的研究團隊，數十年來透過德州大學和業界產學合作機制，技術陸續移轉的多家公司，都已進入臨床試驗階段。

PPSSC國際研討會吸引包含臨床醫師、專家學者、產業界與政府部門等相關人士參與，成功促進各領域之間的交流與合作。今年大會有來自美國、日本、台灣等19位專家學者演講，分享包含他們在神經修復的再生與功能研究、神經疾病的幹細胞療法、細胞外囊泡追踪技術的研究進展、靶向分子標記物進行癌症治療、基因工程編輯在藥物傳遞與癌症治療的應用、轉譯醫學、奈米粒子及外泌體等相關領域的疾病治療的最新進展，以及研究過程的影像追蹤記錄。

▲2024泛太平洋幹細胞及癌症研討會在花蓮慈濟醫院登場，有來自國內外19位專家學者與會交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）　

首日，邀請日本阿部康二（Koji Abe）教授，他不僅是腦中風急性期治療先驅，也致力於臨床研究，在腦神經領域發表多部醫學著作、超過900篇研究論文，並首創研發應用於腦中風和肌萎縮性側索硬化症（ALS）治療的保險療法。這次透過雲端連線分享神經保護與幹細胞療法應用於神經系統疾病。

另一位重磅講者，則是邀請中央研究院副研究員賴品光博士，首創奈米維度多重解析度影像功能，以非侵入性的冷光共振能量，在減少細胞破壞刺的同時激細胞發光，分析活體中胞外體器官間的活動變化，對癌症、基因治療上，具有重要意義。這次以解開大網絡和小癌症胞外囊泡為主題進行分享，吸引不少研究醫師前來與會。

▲2024泛太平洋幹細胞及癌症研討會在花蓮慈濟醫院登場，有來自國內外19位專家學者與會交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院研究部主任丁大清（右）表示，理解外泌體、微小核醣核酸和骨關節炎病理之間的複雜相互作用，有望開發針對性的治療方法，以緩解骨關節炎症狀並促進關節健康。

第二日的重磅講者，則是有中央研究院特聘研究員陳玉如博士，她開發「質譜儀全面性定量細胞膜蛋白體方法」，幫助了解蛋白質造成疾病的機制，開發疾病檢測或是藥物標靶蛋白質。她以研究膜蛋白體、磷酸化蛋白質體及亞硝基化蛋白質體在疾病所扮演角色，及發展功能化奈米粒子結合質譜技術，應用於疾病標記蛋白質定量、轉譯後修飾分析及藥物－蛋白質作用之研究為主要研究領域，陳玉如博士全球首創「奈米探針質譜檢測技術」， 能幫助癌症早期檢測。

骨關節炎對全球健康構成了重大負擔，需要創新的治療方法，花蓮慈院研究部主任丁大清以「外泌體和微小核醣核酸在治療骨關節炎中的作用」，帶著眾人回顧外泌體和微小核醣核酸在骨關節炎的治療潛力。外泌體是由各種細胞類型分泌的小型細胞外囊泡，通過調節炎症反應、促進軟骨修復和減緩分解代謝活動來展現其再生特性。此外，微小核醣核酸是小型非編碼核醣核酸，通過調控與軟骨穩態相關的基因表達在骨關節炎發病機制中起關鍵作用。丁大清主任表示，理解外泌體、微小核醣核酸和骨關節炎病理之間的複雜相互作用，有望開發針對性的治療方法，以緩解骨關節炎症狀並促進關節健康。

花蓮慈院院長林欣榮感謝所有專家及學者的蒞臨交流，同時，藉著本次研討會也加強台灣與國際專家的互動，進行世界級的研討分享，也期待能與專家學者進一步合作，透過創新研發找到疾病解決的方法，幫助病人恢復健康。
 

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