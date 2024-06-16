2歲男童愛畫畫「一幅作品飆破22萬」售出　抽象風格一夕爆紅

▲2歲的洛朗熱愛畫畫，他的一幅作品更以7000美元售出。（圖／翻攝Instagram@laurents.art，下同。）



記者吳美依／綜合報導

德國2歲男童洛朗（Laurent Schwarz）非常喜歡繪畫，經常描繪馬、恐龍、大象等動物，因為大膽用色及抽象風格，在Instagram走紅。他的其中一幅作品以7000美元（約新台幣22.6萬元）售出，還獲得來自世界各地買家及藝廊的關注。

《獨立報》報導，2023年9月，洛朗與家人前往義大利波扎諾（Tyrol）渡假時，被飯店房間裡的一幅畫吸引，一整天盯得目不轉睛，就此點燃對於藝術的迷戀。回家之後，爸媽幫忙打造了一間畫室，他也正式展開創作之路，經常泡在裡頭畫畫。

母親莉莎（Lisa）非常欣賞兒子的作品，因此創辦Instagram帳號，分享作品並且記錄創作過程，在獲得廣泛關注之後，又架設了官方網站出售畫作。

根據《泰晤士報》，除了7000美元的畫作之外，洛朗的作品獲得慕尼黑當代藝術博覽會（ARTMUC）的關注，還有買家來自英國及巴哈馬。一間紐約畫廊近期要求展示其作品，德國城鎮新博伊恩（Neubeuern）也預計在8月舉辦私人展覽，展示這個小男孩的創作。

母親莉莎對於兒子的藝術天賦深感驕傲，「對他而言，顏色明亮鮮豔是很重要的。他對棕色與其他無聊的顏色不感興趣……它們是抽象畫，不尋常的是，他如何將可辨認的人事物融入其中。這是人們常常提起、也是它們如此受歡迎的原因。」

莉莎表示，兒子不會被強迫創作，有時還會休息很長一段時間，「什麼時候畫、畫些什麼，完全取決於他。有時他不想畫畫，3、4個禮拜都不踏進畫室。但突然間又被吸引了，他就會說，『媽媽，畫畫。』」至於賣畫收入則會存入銀行，直到洛朗年滿18歲之後，再把帳戶交給孩子。