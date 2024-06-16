千萬豪宅社區「驚見天坑」地基恐怖塌陷　智利暴雨數百人撤離

▲比尼亞德爾馬（Vina del Mar）一處豪華公寓社區出現天坑。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

智利沿海近期連日暴雨，濱海城鎮比尼亞德爾馬（Vina del Mar）一處享有美景的豪華公寓社區，更是出現天坑，迫使數百居民撤離。

豪華社區「歐洲碼頭二號」（Euromarina II）距離沙灘僅有幾公尺，能夠欣賞壯闊的太平洋美景，每棟公寓皆為13層，一共200戶左右，每戶要價50萬美元（約新台幣1617萬元），如今門前卻有一個直徑15公尺、深度30公尺的天坑，而且這已經是不到1年內出現的第3個大洞。

77歲居民席爾瓦（Sergio Silva）把家當塞入車內，準備前往安全之處，因為未來預期持續降雨，「我們正在拿走重要的東西，而非所有東西。」社區下方、住家接近海平面的居民也被迫放棄家園，以免上方公寓倒塌。43歲的卡穆（Claudio Camus）說，「一些人出於預防離開，我們這些留下來的人，是為了替緊急狀況或撤離做好準備。」

法新社報導，該地區一共44棟大樓，實際上建於占地28公頃的沙丘地形上，這裡直到1994年都還是國家自然保護區，後來因為法規改變才能夠建房子。

不過，沙丘上的城市擴張，構成了顯著風險，氣候變遷及聖嬰現象帶來的強烈暴風雨，進一步證明批評觀點才是對的。去年8、9月，當地就發生2次山崩，破壞了3棟大樓的地基，就連沿海公路也受損。

市長里帕蒙蒂（Macarena Ripamonti）批評，在這裡蓋房子的風險非常巨大，建商卻「以非常厚顏無恥的方式出售」房地產。城市規畫師、市長候選人波杜傑（Ivan Poduje）形容這是「糟糕的都市規畫決定」，「這是一個脆弱的區域，應該得到保護。」

一些專家表示，天坑是因為雨水貯存系統滿溢而導致。在工程師努力修復之際，市長誓言「絕不會允許那裡再蓋一棟大樓。」