民眾黨不跟風藍綠下鄉　「國會改革」首場宣講22日登場

▲民眾黨主席柯文哲、立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國會改革修法覆議案表決將在21日進行，藍綠陣營如火如荼下鄉宣講，但據了解，民眾黨內定調，覆議案前不跟風藍綠，而是將主戰場擺在覆議案表決後。首場活動就選在21日覆議案表決後的隔天，於台北市的榮星花園舉行，主軸為「反貪腐 護台灣 反謠言 要真相」，除了要闢民進黨造的謠外，也會清楚說明國會改革的理念與目的。

民眾黨人士說，針對民進黨意圖沒收立法院經過民主程序三讀通過的法案，以及行政權擴權片面解釋憲法、踐踏台灣民主的荒謬行止，應適時撥亂反正。民眾黨的開講除了要破解民進黨當家鬧事的各類謠言外，更要讓民眾恢復對清廉政治的希望。

該人士說，民眾黨會舉辦宣講，不外乎就是要傳達「正確資訊」。如同黨主席柯文哲所說的，民進黨不願意在立法院討論，反而在外傳達錯假訊息、抹黑國會改革的內容，用假消息把年輕人找來，「你們當時不是說什麼花東三法錢坑2兆？根本也沒有討論，然後造謠，造謠去把年輕人叫上來」。

此外，黨內人士也分析，覆議案的表決時間相當倉促，若以「影響覆議案投票結果」為目的下鄉宣講的話，效益不大，不如把目標放遠，等待覆議被立院否決後，再好好到地方上進行論述。

黨內人士觀察，藍綠兩方會在覆議案啟動後隨即進行下鄉宣講，目的主要仍是鞏固基層。就以民進黨來說，當前的目標是延續青鳥行動的影響力，不要讓這股好不容易匯集的民氣消散，甚至進一步「保溫」到明年初的罷免行動。黨主席柯文哲也認為，下鄉只是在同溫層打轉，實際效益不大，對於說明國會改革一事也沒有明顯作用。

黨內人士強調，民眾黨堅持國會改革，等到覆議被立院否決後，就會開始清查弊端，讓陽光灑進國會，為全民監督政府、落實公平正義。據了解，除了超思的雞蛋採購弊端外，台鹽綠能案以及近來鬧得沸沸揚揚的電信個資外洩案，都是後續要查清楚的目標。