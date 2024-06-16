諷綠營怯戰辯論「不妨讓ChatDPP出來」！黃國昌：高談護民主笑死人

▲國會改革覆議案電視辯論破局，黃國昌批民進黨怯戰。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

針對即將於21日表決的國會改革覆議案，民眾黨立委黃國昌近日透露，原本有資深媒體人希望籌辦電視辯論會，但因民進黨立法院黨團無人願意參加，此次辯論會已確定破局。對此，他表示不意外，並諷刺民進黨怯戰，認為民進黨只想運用龐大的黨政資源散播假訊息，卻還高談護民主，「真的是笑死人！」

黃國昌15日晚間在臉書發文指出，他早已收到有意主持電視辯論的媒體人通知，但由於民進黨立院黨團無人願意參加，辯論會因此確定破局。他認為，從民進黨秘書長林右昌的言論「又不是在選舉，辦什麼電視辯論？」以及民進黨黨團總召柯建銘的言論「私設刑堂」，都顯示出民進黨怯戰、缺乏民主素養。

黃國昌強調，民進黨只想利用掌握的龐大黨政資源繼續散布假訊息，而這樣的執政黨竟然還能高談護民主，「真的是笑死人！」他建議，若民進黨立院黨團無人敢應戰，不妨讓ChatDPP出來，至少相較之下還比較誠實一點。

另一方面，社民黨台北市議員苗博雅則在臉書指出，她早在5月19日就表態願意與藍營立委或黃國昌針對國會改革進行公開辯論，當時還表示對方如果不敢一對一，要62人車輪戰都可以，對於此次電視辯論破局，她質疑「怎麼有藍鳥現在才出來咆哮說別人不敢辯論」。