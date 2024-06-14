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單車男闖平交道吸膠揮手！害2列車急煞停駛　法院判無罪理由曝

▲男子站在柵欄旁吸膠被依公共危險罪送辦，法官判不起訴處分。（示意圖／ETtoday資料照）

▲男子站在柵欄旁吸膠被依公共危險罪送辦，法官判不起訴處分。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名陳姓男子騎腳車，闖越平交道將柵欄抬起，人卻站在柵欄旁揮舞吸強力膠，2列火車還因此共急停39秒才恢復通行，被檢方依公共危險罪嫌起訴，法官審理認為，本案並無證據證明他以「人擋火車」，或以「人加腳踏車擋火車」的方式致火車危險或翻覆，因此判處無罪。

判決書指出，案發於2023年8月2日早上11時左右，陳男騎著腳車準備通過永靖鄉中央路鐵路平交道（基起232K＋731M），無視遮斷桿已放下，伸手將遮斷桿抬起進入平交道，花了20秒才通過，並將腳踏車停在遮斷桿前的網狀線區，適時遠方火車駕駛發現煞車，一度停駛13秒才又通行。

後來過了3分鐘，平交道警鈴又響起，陳男再度鑽進平交道內，然後拿起手上塑膠袋吸食強力膠，手還不斷揮舞，遠方火車駕駛見狀趕快鳴笛煞車，停駛26秒，直到有2名用路人將他從平交道拉出來，火車才恢復行駛。檢方認為陳男可能會讓火車因撞到他而產生出軌、翻車等意外，訊後依刑法第184條第一項，致生火車往來危險罪嫌起訴。

被告辯稱，我只是進去平交道裡面，並沒有站在鐵軌要阻擋火車的意思，只是想看火車，我當時一邊吸強力膠神智不清，我揮手是叫火車過去，一邊騎腳踏車回家，辯護人辯稱，陳男當時只是要看火車，不知道他的行為會造成火車撞擊，導致火車出軌或傾覆。

法官審理指出，被告雖然於案發時，徐步緩慢通過平交道，站立在鐵軌與遮斷桿間之區域對著通過火車揮舞手勢，亦沒有再次回到鐵軌長期逗留，且台鐵函覆，2趟列車重量約320噸，即便是「人加腳踏車」，發生撞擊不會導致火車出軌翻覆。審酌，本案並無證據證明被告試圖以「人擋火車」，或以「人加腳踏車擋火車」的方式致生火車往來之危險，顯然是出於被告的「重大無知」，在無足夠證據判處無罪。

台鐵公司表示，本案雖未造成本路設備及人員直接損害，仍造成延誤旅客時分及火車急停之風險，該行人擅闖平交道違反道路交通管理處罰條例第80條規定，將移請鐵路警察局查處，本公司呼籲用路人、車輛，應遵守通過平交道相關規定辦理，以維安全。

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