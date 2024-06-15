關懷土地落實永續生態　國際青商會總參議會認養池上米

▲國際青商會總參議挺進台東落實永續生態。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國際青商會中華民國總參議會，15日在台東池上曾獻米梵蒂岡的青農魏瑞廷栽種的神之米稻田，舉辦「池上有夢田」稻米認養收成活動，在中華民國總參議會議長張禮水率團帶領下，一起挽起衣袖，下田體驗割稻、打穀、吃割稻飯，感受農民團結合作、互惠互助的農村精神。

國際青商會中華民國總會參議會，響應全球興起淨零永續的綠色浪潮及聯合國SDGs永續發展目標-「保育和促進陸域生態系統永續利用」，同時為鼓勵友善環境耕作的農業施行者，實踐對環境友善的承諾，落實ESG行動目標及結合公益回饋的精神，與曾榮獲全國十大傑出青年的池上在地青農魏瑞廷合作，共同發起《池上夢田》認養友善環境稻米活動。

在6月15日將年初親手栽種成穗的稻米進行採收，參議會議長張禮水及各幹部，親自下田手持鐮刀，以上天賜予眾生糧食的感恩心情，以手作方式將稻穗採收後送往烘乾場所進行後製作業，預備在國際青商會世界大會時，將台灣在地好米贈送各國前來的國際友人們，其餘認養稻米進行義賣，全數所得後續將全額捐作公益。

國際青商會中華民國總參議會議長張禮水表示，親近土地共享稻米收割的豐收喜悅，度過意義非凡的假期，這次還有團隊帶小朋友前來體驗當農夫，雖然大伙汗流浹背，但稻田充滿歡樂，也期望未來環境友善及生態保育的永續種子向下扎根，讓每個人都能加入永續生力軍行列。

青農魏瑞廷感謝表示，堅持多年的農業友善環境與生態永續理念，能被認同與重視感到非常開心，同時自己種的稻米能成為國際青商會世界大會贈送給國際友人伴手禮更是一種榮幸。最重要的是議長張禮水也會將其餘認養稻米義賣並作公益為地方孩童圓夢，讓這一顆顆稻米的效益1+1大於2。