「裝忙神器」被抓包慘了！假敲鍵盤真摸魚　銀行員工全丟飯碗

▲居家辦公自從疫情期間成為流行趨勢。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國富國銀行（Wells Fargo）近期開除一批員工，因為這些人被發現使用「摸魚神器」，讓主管們誤以為他們正在工作，實際上卻沒有。

根據提交給英國金融行為監管局（FCA）的文件，涉案員工被指控「模擬鍵盤活動，以創造積極工作的印象」，在接受內部調查之後，一些人被開除，一些人自動離職。

目前尚不清楚這個問題是如何被發現的，也不清楚是否僅與居家辦公有關。《彭博社》披露，此案有十多人受到影響，BBC確認至少6人被開除、1人自願離職，其中許多人在富國銀行工作不到5年。

▲富國銀行表示，不容忍不道德行為。（圖／達志影像／美聯社）



富國銀行在官網上表示，公司支持靈活的工作方式，許多職位都開放員工「有時在家上班，有時在辦公室工作」。但發言人強調，「富國銀行要求員工遵守最高標準，絕不容忍不道德行為。」

新冠疫情促使遠端工作模式擴大以來，一些企業持續使用複雜工具，監控居家辦公的員工，例如追蹤鍵盤敲擊和眼球運動、擷取螢幕截圖、觀看網站訪問記錄等。

不過，一山還有一山高，躲避老闆追蹤的技術也在推陳出新。原本用來防止電腦進入睡眠模式的「滑鼠運動模擬器」（mouse movers或mouse jigglers），在亞馬遜上隨處可見，光是上個月就賣出數千組，每組價格不到10美元（約新台幣323.5元）。

▼「滑鼠運動模擬器」價格低廉。（圖／翻攝amazon.com）

