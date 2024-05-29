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重度使用3C產品乾眼症找上門　針灸+中藥飲4療程改善困擾

▲醫師強調，乾眼症不再是中老年人的專屬問題，年輕人大量使用3C產品也會造成乾眼症。（圖／門諾醫院提供，下同）

醫師強調，乾眼症不再是中老年人的專屬問題，年輕人大量使用3C產品也會造成乾眼症。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一名36歲陳小姐因工作關係，長時間使用3C產品，眼睛又乾又癢、眼周肌肉緊繃，有時候還會出現分泌物，平日雖補充人工淚液卻未見改善，進而求助中醫，透過針灸刺激穴位及搭配中藥飲，經4次療程後症狀大為改善。
 
現代人因為重度使用3C產品，乾眼症問題日益嚴重。除了西醫的治療外，門諾醫院壽豐分院中醫師程良雯表示，透過針灸、穴位按摩以及中醫食療、茶飲等方式也能改善乾眼症不適的症狀。醫師進一步說，造成乾眼症的主要原因可分為兩大類，比較常見的是「肝腎水不足」；另一種為「發炎型」，另外，眼睛表面淚膜分泌不穩定，也會促發乾眼症的發生率。

▲醫師強調，乾眼症不再是中老年人的專屬問題，年輕人大量使用3C產品也會造成乾眼症。（圖／門諾醫院提供，下同）

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▲▼醫師透過針灸刺激穴位及搭配中藥飲，改善乾眼症不適的困擾。
 
醫師指出，為了增加淚膜的穩定性，中醫科運用針灸治療達到解熱功效，緩解眼睛周圍肌肉緊繃的情形，透過眼睛周圍的攢竹、絲竹空、太陽穴等穴位進行針灸療程。一週2～3次針灸，約1個月的療程，對於常見的眼睛乾澀、酸癢，畏光、怕風、不自覺流淚等症狀，可以得到顯著的改善。

▲醫師強調，乾眼症不再是中老年人的專屬問題，年輕人大量使用3C產品也會造成乾眼症。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
除了透過中醫針灸治療，程良雯也提供自行按摩的穴道位置，讓民眾在家就可以DIY。她表示，民眾可以選擇位於眉頭處的「攢竹穴」進行輕揉按壓，不僅可以讓眼睛周圍緊繃的肌肉獲得舒緩，還可以達到疏風明目的效果；在中藥材的選擇上，一般民眾也可選用枸杞、菊花等溫和藥藥材，清熱解毒，疏通散熱，有助於預防和改善乾眼症帶來的不舒服感受。

▲醫師強調，乾眼症不再是中老年人的專屬問題，年輕人大量使用3C產品也會造成乾眼症。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
醫師強調，乾眼症不再是中老年人的專屬問題，年輕人大量使用平板電腦、智慧型手機等3C產品，以及長期不良坐姿影響導致肩頸筋絡阻滯，造成眼睛乾澀、疲勞、紅腫等乾眼症狀，除了提醒民眾有症狀應提早就醫外，乾眼症患者應減少長時間使用電子產品、養成良好的生活習慣及保持良好的坐姿，才能避免症狀惡化，讓治療得以發揮更好的功效。

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