行車糾紛急報案　騎士酒氣洩底落跑！還告警「抓傷手」

▲酒駕男找警察排解行車糾紛，卻加速逃逸躲避酒測，事後反控警查攔車傷人。（示意圖／資料照片）

記者劉昌松／台北報導

蕭姓機車騎士去年遇到行車糾紛，就近到新店市雙城派出所報案，警員一下就看出蕭男剛喝過酒，蕭男見大事不妙，上了機車猛催油門就跑，事後警方根據監視畫面開出拒絕酒測罰單，蕭男不甘心，反控警察攔車時抓傷他的手，台北地檢署調查後認為警察依法執行職務， 依法不罰，處分不起訴。

警方調查，蕭男在2023年4月2日上午7點多的時候，在新北市新店區安康路的1間便利商店前，和其他車輛發生停車糾紛，蕭男和對方爭執不下，帶著半罩式安全帽就走到旁邊的新店分局雙城派出所找警察協助。

值班的張姓警員和同事走出派出所處理時，透過透明面罩看出張男臉上有酒容，講話過程又聞到明顯酒氣，張警馬上請同時回所內，拿酒精檢知棒，並請另名同事去超商調閱監視器畫面，確認蕭男在與人糾紛前有騎車駕駛行為。

蕭男發現警察要實施酒測，馬上就發動機車連催3次油門準備離開，張姓警員攔阻不成，只能事後照監視器畫面，證實蕭男疑似酒駕騎車，卻拒絕配合酒測而開罰。蕭男事隔半年後提告指出，自己沒有酒駕，並控告開單的張姓警員把他的手抓到挫傷紅腫。

檢察官調閱相關畫面證實，蕭男企圖脫免酒測，張姓警員依法執行職務，所使用的強制力符合比例原則，並無逾越必要程度，縱使造成蕭男受傷，也屬法定阻卻違法事由，依法不罰，因此處分不起訴張姓警員。