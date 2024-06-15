農糧署推4條暑假農遊行程　報名就送國產優質米

▲農糧署推暑期農遊行程。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

暑假將至，不少家長開始著手規劃暑期親子行程，農業部農糧署輔導國內優質稻米產區的米糧業者，推出暑假限定的「稻香之旅」饗樂套票，規劃4大主題行程套票，憑票還可免費兌換「米禮盒彩繪DIY」（含國產優質米1包）及飯糰兌換券2張，即日起在售票活動平台ACCUPASS官網或APP開放預定。

農糧署表示，今年「稻香之旅」農遊行程推出「鴨間稻體驗」、「水田生態教室」、「宋江米食文化」及「稻田裡的橙瓢蟲」等四大主題的饗樂套票，另有兩大加碼禮，活動期間憑套票就送米禮盒彩繪DIY、飯糰兌換卷，還可參加米糧抽獎活動。

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農糧署指出，饗樂套票價格落在480至990元間，有半日及一日行程，行程包括「鴨間稻玩米飯糰100%玩米主義」、「愛稻大甲-食農x飯糰體驗」、「宋江米食飯糰樂悠遊」、「稻田裡的橙瓢蟲x飯糰DIY」等。

農糧署說明，4款食米農遊行程即日起於ACCUPASS官網或APP正式開放預定，於套票使用期間（今年7月1日至8月30日），憑「稻香之旅」饗樂套票入場，免費贈送現場米禮盒（含國產優質米1包）彩繪DIY1場次，及「第二屆臺灣天糰爭霸戰」得獎飯糰兌換券2張；另有機會抽中「2024精饌米獎選拔-金質獎」得獎米。

