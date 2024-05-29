國產香蕉進軍早餐店　全台450家拉亞漢堡明起供應

▲拉亞漢堡即日起供應單根國產香蕉。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

繼超商門市可以買到國產香蕉後，農業部農糧署今宣布，國產香蕉進軍早餐店，明起（30日）在拉亞漢堡450家門市同步供應，從產地直送、完美熟度的單根香蕉，每根售價18元，預計每周帶動至少1萬根的銷量，未來也將與業者合作開發香蕉入菜，開啟更多跨界合作。

農糧署今舉行「媒合國產香蕉上市早餐餐飲通路」記者會，宣布媒合香蕉策略聯盟提供國產香蕉，並結合全日物流公司運用精準氣體催熟技術與冷鏈物流體系，將香蕉從產地直送餐桌，明天起在拉亞漢堡門市單根販售。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農糧署長蘇茂祥表示，近年早餐店數量已超過便利超商及手搖飲店，商機無限，也是民眾生活不可或缺的服務，國產香蕉每年生產約35萬公噸，方便食用，又富含膳食纖維、醣類、維生素、礦物質等營養，為加強推廣力道，除了傳統超商通路外，這次進軍早餐店，讓民眾更方便購買食用。

香蕉策略聯盟總召邱祝櫻表示，這次媒合到拉亞漢堡的品種是烏龍蕉，因成熟時外皮顏色為金黃色，又被稱為黃金蕉，果實肉質Q彈、香氣濃郁，被譽為香蕉界的LV，也是台灣外銷精緻農產品的代表之一，長年外銷日本，產量穩定，會持續供貨到早餐通路。

拉亞漢堡執行長徐沛源表示，與農糧署、香蕉策略聯盟合作，在全國通路供應單根國產蕉，並非快閃性質，將長期供應，預計每周銷售1萬根，而除了香蕉外，未來也會引進更多在地農民耕作的無毒蔬果，以行動力幫助產地農民。為帶動買氣，明起透過拉亞漢堡app點餐，只要購買香蕉即可參加抽獎活動，除了新品折扣券以外，還有機會獲得最新的2024年Garmin手錶。





▲農糧署媒合香蕉策略聯盟與拉亞漢堡合作，開賣單根國產香蕉。（圖／記者楊惠琪攝）