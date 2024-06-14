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大陸 大陸焦點 特派現場

海峽論壇水藍色嬌點！　廈航台籍座艙長：希望和平兩岸消除偏見

▲▼ 台青參加海論、2024 。（圖／記者任以芳攝）

▲廈航美麗台青座艙長陳于萱。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

第22屆海峽青年論壇今（14）日先登場，不少台青出席分享在陸打拚生活點滴。其中，會場上「水藍色嬌點」特別吸引目光，來自台灣台青陳于萱，目前是廈門航空2022年首批台籍座艙長，已經在廈門生活7年，談到兩岸緊繃現況，是否擔心被貼上「統戰」標籤，她說做好自己最重要，也希望世界和平，兩岸應該要一點善意，消除偏見。

邁入第16年海峽論壇明15日即將登場，為期三天的第22屆海峽青年論壇今下午舉行開幕式。台灣方面出席嘉賓國民黨副主席連勝文，國民黨主席特別顧問兼大陸部主任林祖嘉，中國國民黨中常委曾文培、林文瑞、廖怡琇等人 ；大陸方面嘉賓有海峽兩岸關係協會會長張志軍、福建省人大常委會副主任林寶金、中華全國青年聯合會主席徐曉，以及兩岸各界人士共550人參加論壇。

該論壇也邀請許多在陸生活台灣青年，會場中「水藍色」美麗身影格外引人注目，她是來自台灣的陳于萱，2017年大學畢業後，為了站自我，離開台灣舒適圈，順利考取廈門航空的空服員職務，2022年成功升為首批台籍座艙長。

回首自己西進生活，陳于萱分享有趣點滴，比如廈門和台灣氣候很像，但是到了北方執勤因為太乾燥，曾經有流鼻血的經驗。

回想剛入職廈航也因為不熟悉兩岸生活文化，機長開玩笑要喝二鍋頭，當時自己還回說「什麼是二鍋頭？」後來才知道是大陸其中一款知名白酒。

陳于萱進一步說，父母不是台商，但有家人在上海工作，剛來大陸確實適應很多不同文化，時間久了也融入其中。談到兩岸薪資比較，廈門政府針對台青有一些補貼政策，薪資也比台灣略高一點，但是收穫的經驗無價。

談到現今兩岸氛圍，以及陸委會呼籲不要配合對岸戰活動，讓多台青兩難。陳于萱就個人立場表示，「真的希望世界和平多一些友善，多一些善意，多一些了解，消除彼此之間成見，很多都是刻板印象，多交流，可以消除多偏見。」

陳于萱說，免不了會有（壓力），自己也在廈門生活七年，已經做好自我調適，同時盡力做好自己本職工作，至於其他事情，還是做好自己最重要。由於疫情因素，兩岸航班減少，她也期盼能早日恢復以往航班水準，讓台灣民眾多來走走看看。

▲▼ 台青參加海論、2024 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣棒球教練曾華偉表示，不論到哪發展只希望做好自己工作。（圖／記者任以芳攝）

來自台灣的曾華偉棒球教練，目前擔任福建海鯊隊台籍教練，擁有台灣職棒經驗被挖角，主要看中大陸目前全力發展棒球產業，不管是教學或是管理職都有很不錯發展機會。

曾華偉也說，從國、高中、大學向下扎根培養人才，舉例一年100所學校，3年就是300所，因此非常需要台灣專業教練，包括薪資是台灣1.5倍。

談到被統戰壓力，不會管別人怎麼想，過好自己生活，以及維持專業最重要，也希望把所有棒球熱情技巧全都傳授給孩子們。

曾華偉強調，只要有機會不管是在哪裡發展都一樣，包括回台灣也可以，畢竟是自己家鄉，自己從不設限發展性，希望政府不要用這樣方式質疑每一位認真生活的人，只因為是來大陸工作，這樣真的很不公平，外界看重視的是專業，無關政治。

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