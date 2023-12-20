超正女師西進轉行「當空服員」！3年後甜嫁廈航機師…勵志近況曝

記者鄭思楠／綜合報導

學的是生物專業、當過補習班老師，台北女孩蘇家榆卻選擇跨海西進，成為2017年廈門航空首批入職的台灣空服員。入職6年，蘇家榆陸續取得了頭等艙、國際航線、寬體機機型等多項服務資質，並成為了一名座艙長，在大陸找到實現夢想的舞台，開啟了不一樣的人生旅程。

▲廈航的台籍空姐蘇家榆。（圖／翻攝自CGTN）

2017年，廈門航空開始招錄第一批台籍空服員。在這之前，蘇家榆學習的是生物學專業，當過5年補習班老師，和民航完全不掛鉤，但她在網上看到招聘資訊時，想象自己拖著飛行箱、穿著藍色制服的樣子。之後，行動力極強的她一路順利地通過考核、加入廈航，成為招錄的第一批台灣空服員。

離開親人和家鄉，適應新的生活環境，是台籍空服員到大陸都會面臨的問題，但蘇家榆坦言始終有來自家人的強力支持，她接受《CGTN》採訪表示，「我的家人一直非常支持我在大陸追求夢想，他們理解我追求更廣闊平台的決心。」

「儘管我的離開讓他們擔心，但他們理解這是我的決定」，蘇家榆繼續說，「他們為我的選擇感到驕傲，並不斷鼓勵我積極融入大陸生活，學習新事物，同時還要保持我對夢想的熱愛。」

不服輸的勁頭和用心學習的態度，讓蘇家榆在廈航快速成長。6年來，她陸續取得了頭等艙、國際航線、寬體機機型等多項服務資質，並成為了一名座艙長。2021年，她更獲得福建省五一勞動獎章，2023年，獲得福建省模範勞動者稱號，獲得中國航空運輸協會的首位優秀領班榮譽稱號。

▲2020年，蘇家榆和廈航的一名機長結婚。（圖／翻攝自CGTN）

廈門因為地理位置和文化風俗都與台灣相近，成為不少台籍空服員心儀的選擇。蘇家榆說，「廈門的海灘，跟我在台灣居住的地方特別像，很像我在台灣家中窗戶外的景象。」所以，她常來沙灘上，坐著遠眺海面，「這讓我感到與家鄉更加親近，聆聽海浪的聲音，覺得特別放鬆，讓我對家鄉有了更強烈的連結感。」

廈航的台灣籍空服員有一個好聽的名字，叫做「台鷺」。2019年7月，廈航成立了「台鷺班組」，每個班組配備一名大陸籍班長、一名台灣籍副班長，以及四五名有經驗的座艙長和教員。蘇家榆自豪表示，「台鷺班是為台乘（台稱：台灣籍空服員）打造的一個小港灣，我所在的台乘團隊已經發展成為大陸航司中最大的台乘團隊。」

如今，蘇家榆已成為了新人們眼中值得信賴的前輩。她表示，「未來，我期望與我的同事和數千名民航專業人士合作，促進兩岸融合發展，搭建一座空中橋樑。」