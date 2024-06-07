自認被甩「男還另結新歡」醋女怒潑汽油被警逮捕　身上沒帶賴打　

▲▼女房客不滿被拋棄，潑灑汽油洩憤，並未點燃。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市47歲葉姓女子向開設自行車店的53歲吳姓男子承租房子，2人關係密切，葉女認定2人是情侶，吳男卻覺得兩人只是一般朋友，葉女自認被拋棄，昨（6）晚找吳男談判失敗，3小時後重回現場，在店外看到一罐裝有汽油的寶特瓶，臨時起意便朝吳男屋內潑灑，但她身上沒打火機，並未點燃，於是待在現場等警方到場，證明自己並無縱火企圖，吳男控告毀損，葉女也反告傷害。

原是印尼籍的葉女年輕時嫁來台灣，後來取得身分證，丈夫病逝後，結識販賣修理自行車的吳男，並向吳男租屋，2人互動不錯，葉女認為彼此是情侶，吳男卻覺得只是一般朋友，葉女因細故口角被趕出去，後來發現吳男和新的女房客過從甚密，原來是男的移情別戀了。

葉女昨晚6點多前往吳男的自行車店理論，雙方不歡而散，葉女離去後，9點多又返回原地，看見店外有一罐裝有吹葉機使用的汽油的寶特瓶，於是臨時起意，提著寶特瓶走進住在附近的吳男家，朝屋內潑灑後離去，並未點燃，警方獲報到場，葉女還留在現場，沒有逃離。

葉女辯稱身上未帶打火機，只是潑汽油洩憤，怒指吳男把她打傷，控告傷害；吳男反告毀損，而警方偵訊後，再將葉女多一條公共危險罪嫌送辦。