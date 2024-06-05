讓每個孩子在每堂課都有學習！　第6屆全台首學課程博覽會成大重磅登場

▲第6屆全台首學課程博覽會5日於國立成功大學格致廳隆重登場，台南市教育局鄭新輝局長、教育部國教署戴淑芬副署長等人到場，共同見證教育界的年度盛事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第6屆全台首學課程博覽會5日於成功大學格致廳隆重登場，今年主題為「讓每個孩子在每一堂課都有學習—數位融入課中差異化教學」，台南市教育局鄭新輝、教育部國教署戴淑芬副署長、教育部數位學習精進計畫辦公室李政軒副執秘、台灣師範大學心測中心曾芬蘭副主任及均一教育基金會董事長呂冠緯等人到場，共同見證教育界的年度盛事。

台南市長黃偉哲表示，適逢台南400，台南市以辦喜事的心情迎接全國嘉賓及到場參與的聽眾們參與，全台首學課程博覽會從第1屆迄今，每年都能創新突破，每一屆都能感受到教育團隊用心擘劃，而歷年開講大師均能闡述全球教育的趨勢，讓台南市各項教育政策及實際作為均能持續領先全國。

教育局長鄭新輝指出，今年特別聚焦「數位融入課中差異化教學」，主要是因為發現後疫情時代AI技術的發展更加快速，教育局團隊深信利用數位平台積極融入並立即修正課堂教學，除了讓教學更為精準，亦有助於全面提升每一位學生的基本學力，滿足孩子們的各樣學習需求。

本屆課程博覽會希望透過論壇、公開授課、分享會及工作坊，分享教學現場老師如何在AI世代善用數位工具打造截然不同的課堂風景。鄭局長亦期盼未來隨著數位學習工具更為普及，虛擬教師成為學生自主學習的一種日常樣態，每一個孩子不僅在每一堂課都有學習，更能做到隨時隨地皆可學習，成為一個自主學習的終身學習者。

今年特別邀請6位台南市國中小亮點教師，各自帶來精采又迷人的差異化教學風景，大橋國中國文科分享教師吳妙蟬說，她很早就體認到教師不應漠視或忽略學習落後或習得無助孩子的學習權益，所以在執教初期便決定要落實課中差異化教學。東山國小數學科分享教師陳筱芳表示，過程中雖然要付出更多的心力設計不同學習目標的教材、規劃程度相異的學習任務、安排不同難度的學習評量，還要在每一堂課結束後據實修正提問內容與活動作法，但看著每一個孩子都能日有所進，也真切看見自己身為教師的價值與意義。

教育局表示，今年的課程博覽會邀請心測中心曾芬蘭副主任分享「從PISA看台灣學力變化」，同時由鄭新輝局長、教育部數位學習辦公室李政軒副執秘、均一教育基金會呂冠緯董事長進行焦點座談。針對數位學習政策的願景及推動、地方政府的在地執行以及民間企業的提供支持三面向進行交流對話，讓現場老師理解數位學習推動的理念及提供台南的成功經驗各縣市參考。

教育局補充說明，今年全台首學課程博覽會已於5月1日起在全市各國中小學辦理過公開授課分享會及24場分區課中差異化教學工作坊，各場參與人數雖不甚相同，但相互激盪的火花與收穫都一樣豐碩且受用。6日下午除舉行「課中差異化教學論壇」外，活動現場亦同時呈現本市40所學校實施課中差異化教學的成果，也安排38場亮點教師線上說課，相信透過這樣多元的知性分享與感性交流，期許為全國親師生跨出適性化教學的一大步！