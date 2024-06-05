　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

讓每個孩子在每堂課都有學習！　第6屆全台首學課程博覽會成大重磅登場

▲第6屆全台首學課程博覽會5日於國立成功大學格致廳隆重登場，台南市教育局鄭新輝局長、教育部國教署戴淑芬副署長等人到場，共同見證教育界的年度盛事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲第6屆全台首學課程博覽會5日於國立成功大學格致廳隆重登場，台南市教育局鄭新輝局長、教育部國教署戴淑芬副署長等人到場，共同見證教育界的年度盛事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第6屆全台首學課程博覽會5日於成功大學格致廳隆重登場，今年主題為「讓每個孩子在每一堂課都有學習—數位融入課中差異化教學」，台南市教育局鄭新輝、教育部國教署戴淑芬副署長、教育部數位學習精進計畫辦公室李政軒副執秘、台灣師範大學心測中心曾芬蘭副主任及均一教育基金會董事長呂冠緯等人到場，共同見證教育界的年度盛事。

台南市長黃偉哲表示，適逢台南400，台南市以辦喜事的心情迎接全國嘉賓及到場參與的聽眾們參與，全台首學課程博覽會從第1屆迄今，每年都能創新突破，每一屆都能感受到教育團隊用心擘劃，而歷年開講大師均能闡述全球教育的趨勢，讓台南市各項教育政策及實際作為均能持續領先全國。

教育局長鄭新輝指出，今年特別聚焦「數位融入課中差異化教學」，主要是因為發現後疫情時代AI技術的發展更加快速，教育局團隊深信利用數位平台積極融入並立即修正課堂教學，除了讓教學更為精準，亦有助於全面提升每一位學生的基本學力，滿足孩子們的各樣學習需求。

本屆課程博覽會希望透過論壇、公開授課、分享會及工作坊，分享教學現場老師如何在AI世代善用數位工具打造截然不同的課堂風景。鄭局長亦期盼未來隨著數位學習工具更為普及，虛擬教師成為學生自主學習的一種日常樣態，每一個孩子不僅在每一堂課都有學習，更能做到隨時隨地皆可學習，成為一個自主學習的終身學習者。

▲第6屆全台首學課程博覽會5日於國立成功大學格致廳隆重登場，台南市教育局鄭新輝局長、教育部國教署戴淑芬副署長等人到場，共同見證教育界的年度盛事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年特別邀請6位台南市國中小亮點教師，各自帶來精采又迷人的差異化教學風景，大橋國中國文科分享教師吳妙蟬說，她很早就體認到教師不應漠視或忽略學習落後或習得無助孩子的學習權益，所以在執教初期便決定要落實課中差異化教學。東山國小數學科分享教師陳筱芳表示，過程中雖然要付出更多的心力設計不同學習目標的教材、規劃程度相異的學習任務、安排不同難度的學習評量，還要在每一堂課結束後據實修正提問內容與活動作法，但看著每一個孩子都能日有所進，也真切看見自己身為教師的價值與意義。

教育局表示，今年的課程博覽會邀請心測中心曾芬蘭副主任分享「從PISA看台灣學力變化」，同時由鄭新輝局長、教育部數位學習辦公室李政軒副執秘、均一教育基金會呂冠緯董事長進行焦點座談。針對數位學習政策的願景及推動、地方政府的在地執行以及民間企業的提供支持三面向進行交流對話，讓現場老師理解數位學習推動的理念及提供台南的成功經驗各縣市參考。

教育局補充說明，今年全台首學課程博覽會已於5月1日起在全市各國中小學辦理過公開授課分享會及24場分區課中差異化教學工作坊，各場參與人數雖不甚相同，但相互激盪的火花與收穫都一樣豐碩且受用。6日下午除舉行「課中差異化教學論壇」外，活動現場亦同時呈現本市40所學校實施課中差異化教學的成果，也安排38場亮點教師線上說課，相信透過這樣多元的知性分享與感性交流，期許為全國親師生跨出適性化教學的一大步！

ET快訊
獨／唐治平母連牌位都沒有！　遺體躺冰櫃等兒領回
快訊／顧立雄起手「仁政」！全軍休假恢復常態
快訊／2縣市大雨特報！雨勢入夜炸到明天
11歲兒被同學毆臉告贏了！　伊萊媽發聲
耀樂宣布離開台灣！「決定換個地方生活」
唐治平認有「責任恐懼症」！　自曝陷四角戀內幕
花蓮男當街遭轟3槍！　前妻帶現任來尋仇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

美國中西部政治領袖訪問團拜會黃偉哲　盼與台南更多教育與文化交流

蘇清泉再敗訴屏縣長選舉無效訴訟　聲明痛批司法失望

南消四大隊辦理救護複訓　加強小兒急重症處置專業

讓每個孩子在每堂課都有學習！　第6屆全台首學課程博覽會成大重磅登場

2024食品展　台東館推兩款限定聯名禮盒

饒慶鈴視察南迴線東64線改等工程　盼給縣民安全回家路

高醫骨科常駐大武　改善長者退化性關節炎就醫之路

基隆海大第4座企業認養公車亭　邱佩琳：打造首座災防功能站體

光武國中新建校舍暨午餐廚房工程決標　新竹好學大步向前

雲林榮服處全方位關懷獨居榮民　共創溫暖社區

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

美國中西部政治領袖訪問團拜會黃偉哲　盼與台南更多教育與文化交流

蘇清泉再敗訴屏縣長選舉無效訴訟　聲明痛批司法失望

南消四大隊辦理救護複訓　加強小兒急重症處置專業

讓每個孩子在每堂課都有學習！　第6屆全台首學課程博覽會成大重磅登場

2024食品展　台東館推兩款限定聯名禮盒

饒慶鈴視察南迴線東64線改等工程　盼給縣民安全回家路

高醫骨科常駐大武　改善長者退化性關節炎就醫之路

基隆海大第4座企業認養公車亭　邱佩琳：打造首座災防功能站體

光武國中新建校舍暨午餐廚房工程決標　新竹好學大步向前

雲林榮服處全方位關懷獨居榮民　共創溫暖社區

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂　外顯5症狀小心了

台電虧損「不應由政府補貼」！經長郭智輝：須靠自己努力賺錢

獨／唐治平母連牌位都沒有！不排除報案失蹤　遺體躺冰櫃等兒領回

新北師疑虐國小特教童！架雙手走跑步機　他腿軟痛哭被逼繼續走

遭爆搶走藍心湄《女大》黃金時段！　曾莞婷不解發聲：何來擠掉之說？

快訊／顧立雄起手「仁政」！全軍休假恢復常態　外島主官可返台放假了

貿協籌組13家企業　赴波蘭搶攻工具機市場商機

美國中西部政治領袖訪問團拜會黃偉哲　盼與台南更多教育與文化交流

快訊／2縣市大雨特報！雨勢入夜炸到明天　最新警戒區域曝

蘇清泉再敗訴屏縣長選舉無效訴訟　聲明痛批司法失望

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

NVIDIA拜會長庚醫院　共同推動AI智慧醫療產業

護理師荒！　桃園市議員揭引發關病床潮

貨運司機體重120公斤　達文西手術成功減重30公斤

桃園客家局七大館舍　推出「HAKKA任意門」活動

連假期間萬巒豬腳街將設「行人徒步區」

三芝秘境「山豬堀荷花田」　拍照打卡送多肉盆栽

桃園新型「組合式減速平台」　外縣市來取經

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

南投警搜山26.5小時　奇蹟式救回走失受困9旬翁

高雄4.4星燒肉店驚傳火警！濃煙狂竄

年近九旬拿碩士　周義祥創中原大學紀錄

公車動態系統全國首創3種「我要上車」使用方式

最後畢典！環球科大學生會用心畫下休止符

桃園市議會國民黨團龍舟隊　4次集訓奪佳績

更多熱門

相關新聞

3人即可到消防隊學習急救技術南消設急救學習站

3人即可到消防隊學習急救技術南消設急救學習站

為持續推廣急救技術宣導，將急救資訊更普及到民間，消防局推出急救學習站新政策，所轄52個消防分隊接受民眾電話申請於指定時段至消防分隊學習各式緊急救護技術，申請人數達3位即可開課。

明道中學辯論社首戰驚豔　8人展現實力

明道中學辯論社首戰驚豔　8人展現實力

全台首學課程博覽會6月5日登場

全台首學課程博覽會6月5日登場

南消攜手南區樂齡學習中心慶祝端午節　

南消攜手南區樂齡學習中心慶祝端午節　

原民製作好竹杯過程繁複　花蓮開辦24小時課程

原民製作好竹杯過程繁複　花蓮開辦24小時課程

關鍵字：

學習全台首學課程博覽會成大重磅登場

讀者迴響

熱門新聞

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

即／唐治平曝「3關鍵」堅決不認屍！　不排除報失蹤

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

更多

最夯影音

更多

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面