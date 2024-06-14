131門市限定吃！拿坡里「炸雞買6送3」限時17天開跑

▲拿坡里炸雞限時買6送3。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控吃爆！人氣速食品牌「拿坡里」最新限時優惠來了，即日起連17天祭出「炸雞買6送3」，一次就能吃到9塊炸雞，較原價可是打出67折優惠，限於全台131間門市開吃。

拿坡里即日起至6月30日限時17天祭出「炸雞買6送3」優惠，一次就有9塊炸雞，下殺只要348元就能爽吃，平均每塊炸雞只要39元，於全台131家拿坡里披薩·炸雞店限定販售；其炸雞是嚴選國產雞肉裹上獨家義式炸雞粉現點現炸，肉質鮮美多汁，把握機會衝吃一波。

▲頂呱呱xPinkoi跨界聯名推出2款限定套餐。

另，頂呱呱近日也跨界找來Pinkoi合作，以懷舊復古作為主題推出2款聯名套餐，有單人必點「老派浪漫獨享餐」，內含原味炸雞1塊、明星呱呱包1個、小份地瓜薯條1份、甜甜包2個及中杯烏梅鳳梨雪泥1杯，原價250元，特價只要199元。

還有「老派浪漫雙人餐」，吃得到辣味炸雞1塊、呱呱包2個、原味炸雞1塊、甜甜包2個、小份地瓜薯條1份及中杯烏梅鳳梨雪泥2杯，較原價打出74折優惠，只要319元就能吃到，且餐點上還附有超Q老派浪漫小插旗、紙杯墊，可愛到不行，數量有限、送完為止，即日起至6月27日限時開吃。