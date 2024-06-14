無限買到爽！超商茶葉蛋優惠再加碼　單顆只要10元

▲OKmart即日起至6月26日在OKmall雲端團購推出茶葉蛋優惠，可享50顆500元、30顆318元，等於單顆茶葉蛋下殺最低10元。（圖／OKmart提供）



記者周姈姈／綜合報導

國內蛋價創3年來新低，4大賣場宣布自即日起降價，就有超商也跟進加碼推出茶葉蛋優惠，即日起至6月26日，茶葉蛋50顆特價500元，等於單顆下殺只要10元，且活動期間不限販售組數，民眾可無限購買，直接替荷包省一波。

OKmart自即日起至6月26日加碼「OK阿薩姆紅茶茶葉蛋」優惠，於OKmall雲端團購推出50顆500元、30顆318元，以50顆500元來算，等於單顆下殺只要10元（原價單顆13元），且此優惠可無限購買，全台門市皆可領取，還能贈送給親友一起享用。

不僅如此，OKmall雲端團購還有茶葉蛋兌點活動，即日起至6月26日，憑OKpoint 500點+11元即可兌換1顆阿薩姆紅茶茶葉蛋。

▲全家也將在6月16日祭出「茶葉蛋10入99元」優惠，數量有限，售完為止。（圖／全家提供）



全家會員APP隨買跨店取則將在6月16日推出茶葉蛋優惠，茶葉蛋10入可享優惠價99元，等於單顆約10元，提醒每位會員限購2組，兌換期限至8月31日，數量有限，售完為止；不僅如此，即日起至6月25日，凡同時購買夯番薯及茶葉蛋，即可折扣5元。

另外，全家也表示，原訂「6月19日至7月9日隨買跨店取茶葉蛋10入109元優惠組合」將取消，後續將再視消費者需求推出不同行銷活動。