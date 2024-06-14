通緝犯毒駕拒檢警開槍「腰腿中彈身亡」　檢察官：合理使用槍械

▲彰化通緝犯拒檢又衝撞員警，意外中彈身亡。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣去年發生一起通緝犯騎機車雙載拒檢，還試圖衝撞員警的重大案件，警方危急之際朝機車前輪開一槍，楊姓通緝犯中彈，改由後座張姓男子騎車，逃到5公里外的土地公廟，結果楊傷重身亡，全案經檢方歷經一年偵查，認為蔡姓員警基於急迫需要才合理使用槍械，並無逾越比例原則，將他不起訴處分。

不起訴書內容指出，彰化縣北斗警分局2名警員2023年5月13日深夜巡邏時，遇到楊男載著張男未依規定使用方向燈，於是向前攔查，楊男拒檢騎車逃逸，騎進埔心鄉民生路與吉安路的土地公廟，並在廣場內迴轉。當時警車進不去，蔡姓員警只好下車跑向機車，但楊男並未因員警大聲喝斥他們將機車停下，反而衝向員警，警方在危急之際朝機車左前輪開一槍，但子彈擊中楊男左後腰部。

騎車的楊男中彈後負傷後，體力不支改由後座乘客張男騎車，騎到5公里外埔心鄉羅厝村土地公廟後打電話向另一名友人求救，時間已超過1小時，等消防隊到場送醫，楊男流血過多不治身亡，檢方在其檢體內驗出安非他命，死前曾施用毒品，有毒駕行為。

蔡姓警員被移送地檢署後，經送「內政部警械使用調查小組」鑑定，認蔡姓員警基於急迫性需要合理使用槍械，所為符合必要合理性、急迫需要性及利益相當原則，並未逾越比例原則，調查委員均無不同意，檢方認為犯罪嫌疑不足，以不起訴處分偵結。家屬若不服，可於10日內聲請再議。