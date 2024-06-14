台女在澳洲「縱火燒車」被通緝　照片秒被認出：瘋狂三部曲

▲澳洲警方針對女子Tsai-Wei HUNG發布通緝令。（圖／翻攝自臉書／Eyewatch - Casey Police Service Area）

記者鄒鎮宇／綜合報導

澳洲維多利亞省凱西市（Casey）警方本周針對一名亞裔面孔的女子發布通緝令，名為Tsai-Wei HUNG，雖未公開國籍，但仍被不少網友指認是台灣人。此外，也有知情人士爆料，該名女子加上這次共發生3次事件，都在網路上廣為流傳。

澳洲警方並未公布Tsai-Wei HUNG涉及的案件與罪名，也沒有公開國籍，只表明正在尋找此人，若民眾有關於此人的消息請進行通報。

消息曝光後，臉書社團「澳洲打工度假_背包同鄉會(總版)」、Threads上都有大批網友討論，指出該名洪姓女子3月初就與房東、房客起衝突，不但用熱水攻擊房客，做出私闖民宅、砸車等行為。

然而，洪女事發後在臉書發出長文，以自己的視角敘述整起事件，卻被網友留言打臉。

事後，洪女被警方通緝，卻沒有去開庭，反而在6月縱火燒房東的車、房，因此又被警方通緝。

也有知情人士補充，洪女在澳洲有瘋狂三部曲，「第一季，她跟一位香港男借5000買車，沒還錢；第二季，跟房東、室友起爭執，潑熱水、丟雞蛋、開車衝撞車庫；第三季，縱火直接被通緝」