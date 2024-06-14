　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台女在澳洲「縱火燒車」被通緝　照片秒被認出：瘋狂三部曲

▲▼ 澳洲維多利亞省凱西市（Casey）警方針對亞裔面孔的女子發布通緝逮捕令，名為Tsai-Wei HUNG。（圖／翻攝自臉書／Eyewatch - Casey Police Service Area）

▲澳洲警方針對女子Tsai-Wei HUNG發布通緝令。（圖／翻攝自臉書／Eyewatch - Casey Police Service Area）

記者鄒鎮宇／綜合報導

澳洲維多利亞省凱西市（Casey）警方本周針對一名亞裔面孔的女子發布通緝令，名為Tsai-Wei HUNG，雖未公開國籍，但仍被不少網友指認是台灣人。此外，也有知情人士爆料，該名女子加上這次共發生3次事件，都在網路上廣為流傳。

澳洲警方並未公布Tsai-Wei HUNG涉及的案件與罪名，也沒有公開國籍，只表明正在尋找此人，若民眾有關於此人的消息請進行通報。

消息曝光後，臉書社團「澳洲打工度假_背包同鄉會(總版)」、Threads上都有大批網友討論，指出該名洪姓女子3月初就與房東、房客起衝突，不但用熱水攻擊房客，做出私闖民宅、砸車等行為。

然而，洪女事發後在臉書發出長文，以自己的視角敘述整起事件，卻被網友留言打臉。

事後，洪女被警方通緝，卻沒有去開庭，反而在6月縱火燒房東的車、房，因此又被警方通緝。

也有知情人士補充，洪女在澳洲有瘋狂三部曲，「第一季，她跟一位香港男借5000買車，沒還錢；第二季，跟房東、室友起爭執，潑熱水、丟雞蛋、開車衝撞車庫；第三季，縱火直接被通緝」

由 @hannah.tw_au 發佈
在 Threads 查看
由 @connie_2.0 發佈
在 Threads 查看

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
沙烏地阿拉伯不續簽「石油美元協議」　50年獨厚美元協議終結
保時捷追撞槽車！　39歲男慘死國1
台中國小女童救女大生！怒推倒公車打人婦：我早就想打她了
威力彩3.52億一注獨得

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

4歲女童誤吞「鈕扣電池」險喪命！醫餵2小時蜂蜜　驚險救回

台女在澳洲「縱火燒車」被通緝　照片秒被認出：瘋狂三部曲

聯準會估今年僅降息一次　歐股收黑

吃冰咬到硬塊　醫師吐出來一看是「人類手指」...當場嚇傻

拉麵名店員工「戴手套收錢、上廁所」！日女崩潰：保護自己的手？

百萬YTR車禍身亡！享年40歲　妻子：他是我的全世界

降落傘纏住！俄男1.3萬英呎高空墜地亡　死前「絕望掙扎」全拍下

高檔餐廳遭屎攻！她拎一大袋便便「倒入錦鯉池」　客人吃一半臭炸

割喉2歲男童！日21歲褓姆正面照曝　自爆動機：工作壓力太大

日本兒童退燒藥包裝出問題　業者回收超過15萬盒

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

新手爸抱孩跳《晚安大小姐》　對拍賣力扭腰全場嗨翻！

黃國昌4度嗆柯建銘插嘴　莊瑞雄拍桌韓國瑜怒離席

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

國2翻車釀2傷！傷者躺內車道…平口高衩辣妹急揮手示警

愛莉莎莎去年獲利出場　昔「套牢王」社區今年19筆轉手全賺錢

4歲女童誤吞「鈕扣電池」險喪命！醫餵2小時蜂蜜　驚險救回

台女在澳洲「縱火燒車」被通緝　照片秒被認出：瘋狂三部曲

聯準會估今年僅降息一次　歐股收黑

吃冰咬到硬塊　醫師吐出來一看是「人類手指」...當場嚇傻

拉麵名店員工「戴手套收錢、上廁所」！日女崩潰：保護自己的手？

百萬YTR車禍身亡！享年40歲　妻子：他是我的全世界

降落傘纏住！俄男1.3萬英呎高空墜地亡　死前「絕望掙扎」全拍下

高檔餐廳遭屎攻！她拎一大袋便便「倒入錦鯉池」　客人吃一半臭炸

割喉2歲男童！日21歲褓姆正面照曝　自爆動機：工作壓力太大

日本兒童退燒藥包裝出問題　業者回收超過15萬盒

北捷警員失控「出手巴頭」推倒遊民！衝突畫面瘋傳　警方回應了

快訊／4縣市大雨特報！西南風影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

4歲女童誤吞「鈕扣電池」險喪命！醫餵2小時蜂蜜　驚險救回

台女在澳洲「縱火燒車」被通緝　照片秒被認出：瘋狂三部曲

加油站員工揭密「2大都市傳說」　曝地震後別去加油

韓網超夯「畫線心理測驗」秒測愛情觀！第3種人很被動、習慣依賴對方

聯準會估今年僅降息一次　歐股收黑

面試遭公開羞辱「妳長很醜」不錄用！妹子崩潰：員工客人都在看

AI幫國庫賺飽！台中地稅局指定路口抓欠稅　進補上億元

老公收入都拿去養婆家！　她獨力養家抱怨卻得「傻眼回覆」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

台女在澳洲縱火燒車　遭通緝公布照片

俄男跳傘失敗墜地亡　頭頂攝影機全拍下

即／LINE Pay宣布「退出日本市場」！

吃冰咬到硬塊　醫吐出來一看是「人類手指」

女老師「無套車震」男學生　被抓姦來不及穿衣

割喉2歲男童！日21歲褓姆正面照曝

拉麵員工全程不脫手套！日女被噁翻崩潰

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

2024世界大學排名出爐　台灣第一不是台大

女酒醉叫車遭拖暗巷硬上！嫌手機滿滿淫照

搭飛機托運行李注意！「這家航空公司」出錯率最高

聯準會估今年僅降息一次　歐股收黑

更多熱門

相關新聞

台男走私安毒藏身泰國　跨境合作執法今遣返

台男走私安毒藏身泰國　跨境合作執法今遣返

藏身泰國的台籍男子連偉辰，去年（2023年）5月涉遙控同夥走私約8.65公斤安非他命毒品來台被查獲，桃園地檢署今年2月對他發布通緝，連男另案被泰方拘留，經調查局、移民署駐泰人員積極協調，今（13日）順利押解連男搭機回台歸案，取得跨境合作執法成果。

台女在澳洲縱火燒車　遭通緝公布照片

台女在澳洲縱火燒車　遭通緝公布照片

遭通緝不敢去開庭竟偽造就醫證明請假被抓包

遭通緝不敢去開庭竟偽造就醫證明請假被抓包

少年「AI合成女同學裸照」狂貼社群遭逮

少年「AI合成女同學裸照」狂貼社群遭逮

隨機刺死3歲童！女殺人魔出庭竟「囂張訕笑」

隨機刺死3歲童！女殺人魔出庭竟「囂張訕笑」

關鍵字：

犯罪通緝亞裔女子網路瘋傳澳洲

讀者迴響

熱門新聞

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

和前女友14歲女兒嘿咻　噁男慘了

台女在澳洲縱火燒車　遭通緝公布照片

50年協議終結！沙烏地阿拉伯不續簽石油美元協議

高雄路面出現「人工天坑」3傷！摔落畫面曝

俄男跳傘失敗墜地亡　頭頂攝影機全拍下

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

保時捷追撞槽車「車頭全毀」！39歲慘死國1

人夫車震小三　遭特斯拉哨兵模式出賣

更多

最夯影音

更多

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

新手爸抱孩跳《晚安大小姐》　對拍賣力扭腰全場嗨翻！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面