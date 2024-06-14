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社會 社會焦點 保障人權

趁老闆在廚房備料...白髮男來回觀察3次　秒偷16500元入袋

記者唐詠絮／彰化報導

太可惡了！彰化市店家大白天遭竊！1名白髮男子走路經過大埔路商圈1家臭臭鍋時，趁詹姓業者在後方廚房備料，還來回觀察3次後，竊走櫃台內的16,500元現金，離開時還抓了一把桌上50元硬幣；被害店家發現錢竟不翼而飛氣得報警，警方積極追緝中。

▲臭臭鍋遭白髮男闖入偷竊現金。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲臭臭鍋遭白髮男闖入偷竊現金。（圖／翻攝自彰化人大小事，以下同）

▲臭臭鍋遭白髮男闖入偷竊現金。（圖／翻攝自彰化人大小事）

業者將影片po上臉書社團「彰化人大小事」，「老闆與老闆娘在廚房備料，白髮老翁走進櫃檯偷走現金；請問有人認識這位老人嗎？請幫忙協尋，白髮蒼蒼了還這樣做，是臨時起意還是家中真的缺錢用」。

業者說，案發當天6月11日接近中午，要找錢給客人，才發現櫃台內的現金已全部不見了，調監視器發現上午還沒開始營業，他在廚房備料時，1名白髮男子路過店前發現四下無人，來回觀察了3次之後，立即潛入櫃台偷走500元及100元現金，共16,500元，要離去前還看了放在桌上的50元硬幣，順手抓了一把。

▲臭臭鍋遭白髮男闖入偷竊現金。（圖／翻攝自彰化人大小事）

詹姓業者在大埔路商圈開臭臭鍋店已經有12年，櫃台都習慣上鎖，這也是他第一次遭竊，懷疑白髮男子不是在地人，警方已根據監視器發現白髮男是行竊後徒步離去，已積極追緝中。

▲臭臭鍋遭白髮男闖入偷竊現金。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲臭臭鍋遭白髮男闖入偷竊現金。（圖／民眾提供）

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