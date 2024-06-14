4大超商「茶葉蛋優惠」一次看！單顆最便宜10元有找

▲4大超商推出茶葉蛋優惠。（示意圖／記者蕭筠攝）



記者周姈姈／綜合報導

國內蛋價創3年來新低，繼4大賣場宣布盒裝蛋自即日起降價之後，4大超商也祭出茶葉蛋優惠了，其中，7-11茶葉蛋原價單顆只要10元，現在搭配指定商品一起買還能省5元，而全家則是祭出單日限定「茶葉蛋10入99元」限量組合優惠，等於單顆只要9.9元，十分划算，趕快把握便宜買了。

●7-11

7-11茶葉蛋原價單顆10元，即日起至6月25日祭出購買茶葉蛋搭配AB優酪乳(206ml系列)或AB優格指定商品，可享5元折扣；另外還有冷藏生蛋優惠，即日起至6月25日，會員可使用OPENPOINT APP 1點+85元購入大成上品語生食級雞蛋6入，直接現省14元。

●全家

全家會員APP隨買跨店取將在6月16日推出茶葉蛋優惠，茶葉蛋10入可享優惠價99元，等於單顆約9.9元（原價單顆13元），提醒每位會員限購2組，兌換期限至8月31日，數量有限，售完為止；不僅如此，即日起至6月25日，凡同時購買夯番薯及茶葉蛋，即可折扣5元。

另外，全家也表示，原訂「6月19日至7月9日隨買跨店取茶葉蛋10入109元優惠組合」將取消，後續將再視消費者需求推出不同行銷活動。

●OKmart

OKmart自即日起至6月26日於OKmall雲端團購推出一系列茶葉蛋優惠，30顆318元、50顆500元，以50顆500元來算，等於單顆下殺只要10元（原價單顆13元），且此優惠可無限購買，全台門市皆可領取，還能贈送給親友一起享用；另外則是茶葉蛋兌點活動，只要憑OKpoint 500點+11元即可兌換1顆阿薩姆紅茶茶葉蛋。

●萊爾富

萊爾富自即日起至6月25日在Hi-Life VIP APP整買零取推出「茶葉蛋30顆319元」（原組合售價390元），限購10組，售完為止，同一期間，萊爾富還有推出石安嚴選椒麻蛋（單顆原價18元）2顆30元優惠。