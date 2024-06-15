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等到了！超商咖啡「買1送1」爽喝　限時快買

▲▼OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」。（圖／OKmart提供）

▲OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」即日起至6月23日可享買1送1。（圖／OKmart提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

把握買1送1喝起來！就有超商自即日起推出咖啡優惠，夏天必喝的「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」下殺買1送1，每口都能品嚐清爽的果香與濃郁的咖啡香；另外，該超商近日也祭出一系列茶葉蛋優惠，其中，50顆特價500元，等於單顆下殺只要10元，買越多省越多。

OKmart全台門市自即日起至6月23日推出OKCAFE聯名飲優惠，清爽又充滿果香的「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」直接下殺買1送1，原價單杯65元，搭配買1送1折扣等於單杯只要33元；這杯「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲，清爽果香與濃郁醇厚咖啡完美結合，讓人忍不住一口接一口。

▲▼OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」。（圖／OKmart提供）

▲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」能喝到清爽的果香與濃醇的咖啡香。

OKmart自即日起至6月26日也在OKmall雲端團購推出一系列茶葉蛋優惠，30顆318元、50顆500元，以50顆500元來算，等於單顆下殺只要10元（原價單顆13元），且此優惠可無限購買，全台門市皆可領取，還能贈送給親友一起享用；另外則是茶葉蛋兌點活動，只要憑OKpoint 500點+11元即可兌換1顆阿薩姆紅茶茶葉蛋。

▲▼7-11開賣「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」。（圖／7-11提供）

▲7-11近日重磅開賣「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」，在香濃甜美的芒果冰沙裡加了芒果肉、凍飲與椰果，口感大滿足。（圖／7-11提供，下同）

7-11獨領超商通路之先，搶先在全台逾6950間門市開賣「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」，以芒果冰沙為基底，加入芒果果肉搭配凍飲、椰果，口感超有層次，同時透過複合物料多合一、急速冷凍技術，不僅還原水果甜香，也讓門市作業簡單化。

這杯「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」原價85元，現在至7-11門市購買可享嚐鮮價75元；不僅如此，7-11 OPENPOINT行動隨時取自即日起至6月18日也推出優惠，CITY TEA水果冰沙楊枝甘露2杯特價120元，活動期間每日限量開賣1000組，每日每會員限購2組，僅供線上支付購買，售完為止，兌換期限至2024年6月30日。

▲▼7-11開賣「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取自即日起至6月18日推出「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露2杯120元」優惠，活動期間每日限量開賣1000組，單杯下殺60元爽喝。

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