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蛋變便宜了！超商茶葉蛋「下殺10元」　限時1天快搶

▲▼全家茶葉蛋。（圖／全家提供）

▲全家會員APP隨買跨店取將在6月16日推出「茶葉蛋10入109元」優惠組合，數量有限，售完為止。（圖／全家提供）

記者周姈姈／綜合報導

國內蛋價創3年來新低，但消費者對於雞蛋降價無感，多家賣場通路也在稍早宣布雞蛋降價，讓民眾能加減省荷包，而全家現在也宣布，將推出限時1天茶葉蛋優惠，10入特價99元，等於單顆只要約10元，提醒此優惠限量販售，可要把握便宜買了。

全家會員APP隨買跨店取將在6月16日推出茶葉蛋優惠，茶葉蛋10入可享優惠價99元，等於單顆約10元，提醒每位會員限購2組，兌換期限至8月31日，數量有限，售完為止；不僅如此，即日起至6月25日，凡同時購買夯番薯及茶葉蛋，即可折扣5元。

另外，全家也表示，原訂「6月19日至7月9日隨買跨店取茶葉蛋10入109元優惠組合」將取消，後續將再視消費者需求推出不同行銷活動。

▲▼OKmart茶葉蛋。（圖／OKmart提供）

▲OKmart也祭出茶葉蛋優惠。（圖／OKmart提供）

OKmart即日起至6月19日則在OKmall雲端商域推出「OK阿薩姆紅茶茶葉蛋」2大優惠，只要以OKpoint 500點加價11元即可兌換1顆茶葉蛋，或是大份量購買更便宜，茶葉蛋30顆團購價370元，平均1顆約12元，全台門市皆可領取，還能贈送給親友。

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