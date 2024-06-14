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電影演真的？哈佛研究：外星人可能住在地球上

《MIB星際戰警》都是演真的？　外星人家其實在地球的「加密陸地」

▲哈佛科學家提出UFO新解釋，懷疑外星人其實就住在地球的「加密陸地」。示意圖（pexels）

圖文／鏡週刊

一直以來，懷疑論者對不明飛行物（UFO）是否為外星飛船持有質疑態度。然而，哈佛大學的2位科學家近期提出了一個不同的假設，探討了「加密陸地」（cryptoterrestrial）理論，認為「外星人是一直住在地球上隱藏著的高等生物」。

根據《每日郵報》報導，在這篇即將於《哲學與宇宙學》雜誌發表的論文中，科學家指出地球上仍有許多未經探索的地區，如80%的海洋、未探明的洞穴及月球的黑暗面，這些地方可能為隱形文明提供了庇護所。研究者們表示，如果地球或火星上早在智人出現之前就存在另一個智慧物種，那我們可能根本不知道它們的存在。

這項研究列出了多個可能存在加密陸地物種秘密基地的地區，其中之一是位於阿拉斯加的「阿拉斯加三角」，該地區自1970年代以來，發生了超過2萬起不明原因的失蹤事件，成為UFO和其他靈異現象的熱點。此外，研究人員還指出日本與那國島海岸發現的巨大水下石頭結構可能是古代文明的遺跡。

研究團隊認為，地球內部結構的神秘性也提供了隱藏高級物種的可能性。地函過渡帶（地下255至410英里）可能充當大型水庫，或許在這樣的深處隱藏著另一種原始人類物種或智人的一個分支，「它們已經適應了地下生活」。

此外，墨西哥中部城市阿特利斯科居民拍攝的照片也引發了類似的猜測，該地區的波波卡特佩特火山下方可能隱藏著UFO基地。其他候選地點還包括海溝深處和月球背面，無論是由古代先進陸地種族還是外星共居者建造的長期基地。

這項研究是科學家之間的合作，旨在確保所有可行的理論都被考慮用於解釋UFO之謎。

馬斯特斯博士（Dr Michael Masters）先前寫過一本書，提出駕駛UFO的生物可能是「外星生物」或時間旅行者。他的合著者蒂姆·洛馬斯（Tim Lomas）在早些時候發表的文章中，支持更傳統的「外星假說」。布倫丹‧凱斯也呼籲科學家追求「加密陸地」UFO假說，促進新的對話並克服恥辱感。

馬斯特斯指出，這一現象可能是我們的遠親後代穿越時空回來研究我們的進化史。他們希望這項研究能開啟新的對話，讓更多科學家加入探索UFO之謎的行列。


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