等了60年的畢業證書　實現願望！81歲老礦工落淚：我終於畢業了

▲周朝南拿到榮譽畢業證書時動容落淚。（圖／基隆高中提供，下同）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

現年81歲的周朝南，2019年創立了「煤鄉礦工文史館」，是瑞芳煤礦重要的文史守護者，他14歲時因家庭變故，不得不在未完成初中學業時就輟學，從礦坑零工做起為生活打拼，因為中輟當礦工沒有從中學畢業，是他心中多年來最大的遺憾。13日他從基隆明德國中校長徐仁斌手中，接過榮譽畢業證書時感動落淚，謝謝基隆高中校長居中幫忙，幫助他實現了這個魂縈夢繫的願望，領到遲來了60年的畢業證書。

國立基隆高中在臉書發文指出，13日在明德國中的畢業典禮上，徐仁斌校長頒發了榮譽畢業證書給周朝南先生，讓這位老人家多年來心中的遺憾終於得到彌補。當年，周先生就讀「基隆市立中學」（現今明德國中現址），每天從瑞芳遠道而來，但因家庭變故，不得不在14歲時從初中輟學，先從礦坑零工做起。為生活打拼，17歲正式成為礦工在瑞三煤礦工作，歷任採煤工、支撐工、掘進工等職，後來升任領班與礦場安全管理員，成為臺灣任職最久的礦工。

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▲周朝南（中）從基隆明德國中校長（左）手中拿到榮譽畢業證書時，說「我終於畢業了」。（圖／基隆高中提供）



3年前，因應課程多元化的發展，基隆高中以校本課程「在地走讀趣」，與猴硐礦工文史館的志工們結識，聆聽第一手的故事，礦工們在礦工歷史長河的點點滴滴，他們不僅熱情分享生命故事，也積極鼓勵學生認真讀書。其中周朝南更奉勸學生要珍惜就學機會，因為他多年前家逢變故而無法繼續就學，至今仍深感遺憾。

而教授「在地走讀趣」的歷史老師吳美慧，與周朝南合作多年，得知他的故事後既感動又欽佩，隨即向校長鍾定先報告，由於鍾與明德國中徐仁斌校長關係深厚，得知此事後立即著手促成這段溫馨傳奇。

周朝南當年就讀「基隆市立中學」，簡稱「基隆市中」，能有機會念書實屬不易。他辛苦地念了兩年，但因當礦工的父親不幸受傷，加上母親也是礦工，收入微薄，為了幫助母親，他不得不輟學打零工。而根據周朝南的印象，他當時就讀的「一中」，就是現在的明德國中。

周朝南13日從明德國中校長徐仁斌手中接過榮譽畢業證書時，動容落淚，他感謝基隆高中的校長，幫助他實現了這個魂縈夢繫的願望，而明德國中頒發的榮譽畢業證書，不僅彌補了他學業上的遺憾，更是對他一生努力的最高致敬。

周朝南強調，自己非常珍惜讀書的機會。在他的每場演講中，都強調兩個重點：一是礦工的歷史價值，當時礦工為台灣的經濟、國防和能源貢獻巨大，是第一代的拚搏者，他為此感到無比驕傲；二是要把握學習的機會。他常說，讀書是件大事，希望學子們好好求學，能夠有知識與學養走出不同的人生道路。



周朝南在猴硐文史研究領域可說是用心用情最深的人。基隆高中的「在地走讀趣」及多年的戶外課程都受到他的悉心照顧，他盡心導覽，讓學生了解礦工的歷史，增進對這段史蹟的認識。周朝南的努力不僅在工作上獲得了認可，還積極參與工會維權及國際交流，記錄採煤作業。周朝南先生在猴硐礦工文史領域的貢獻卓著，基隆高中的在地走讀趣及多年的戶外課程也因他的悉心導覽而獲益良多，讓學生對礦工歷史有了更深刻的理解和認識。

而2018年，周朝南成立了「新北市礦業退休人員交流協會」，2019年創立了「煤鄉礦工文史館」，致力於保存台灣煤礦文化。他的故事不僅是個人奮鬥的見證，更是對臺灣礦工歷史的深情守護。