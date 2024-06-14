義大利議會爆推擠衝突「激動揮拳」　議員倒地坐輪椅送醫

Siamo arrivati alle violenze dai banchi della maggioranza Meloni. Hanno aggredito il nostro Leonardo Donno perché ha portato il tricolore al Ministro Calderoli, perché diciamo no alla secessione dell'Italia firmata Meloni, Salvini e Tajani. È uscito in barella dalla Camera dei… pic.twitter.com/4OkYB9gP8D — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 12, 2024

▲在影片約25秒處，耶齊隔空揮拳想揍唐諾，但兩人中間隔著其他人，沒有打到。

記者詹雅婷／綜合報導

義大利羅馬議會12日出現多人推擠的肢體衝突場面，左翼五星運動政黨議員唐諾（Leonardo Donno）當時拿出義大利國旗，朝另一人走過去，接著衝突隨即爆發。當地媒體指出，唐諾因頭部、胸部被打，坐著輪椅送醫接受評估。

The Telegraph、美聯社報導，議會這場推擠爭執始於右翼聯盟計畫引入一項新法律的辯論，這項法律將賦予義大利20區在如何使用稅收收入方面有更大的自治權，但批評人士認為，此舉將加劇義大利貧富差距。

當時唐諾拿出義大利國旗，朝區域暨自治事務部長卡德洛利（Roberto Calderoli）走過去，似乎帶著些許挖苦意味，執政聯盟的議員們見狀立刻上前，推擠衝突瞬間爆發。

▲義大利議會12日爆發肢體衝突，其中一人坐著輪椅送醫。（圖／達志影像／美聯社）

唐諾指控右翼聯盟議員耶齊（Igor Iezzi）企圖打他的臉，耶齊也承認有試著出手但因現場太過混亂所以沒打中。最終唐諾倒在地上，坐著輪椅被送出眾議院，前往醫院接受檢查，出院時有服用止痛藥。

唐諾宣稱，當時有人踢他，胸骨部位也挨了一拳，「當我倒在地上的時候，我沒辦法正常呼吸……耶齊對我出手4、5次，但沒打到」，直呼這種情況發生在議會是不可接受的，將對襲擊他的議員採取正式法律行動。

前總理、現任五星運動黨魁孔蒂（Giuseppe Conte）直呼可恥，外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）則是感到失望，「我無話可說，我們需要樹立另個榜樣，不是用拳頭解決政治問題，不是自吹自擂、也不是大吼大叫，這些想法都需要好好解釋說明，才能夠說服選民。」