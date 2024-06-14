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義大利議會爆推擠衝突「激動揮拳」　議員倒地坐輪椅送醫

▲在影片約25秒處，耶齊隔空揮拳想揍唐諾，但兩人中間隔著其他人，沒有打到。

記者詹雅婷／綜合報導

義大利羅馬議會12日出現多人推擠的肢體衝突場面，左翼五星運動政黨議員唐諾（Leonardo Donno）當時拿出義大利國旗，朝另一人走過去，接著衝突隨即爆發。當地媒體指出，唐諾因頭部、胸部被打，坐著輪椅送醫接受評估。

The Telegraph、美聯社報導，議會這場推擠爭執始於右翼聯盟計畫引入一項新法律的辯論，這項法律將賦予義大利20區在如何使用稅收收入方面有更大的自治權，但批評人士認為，此舉將加劇義大利貧富差距。

當時唐諾拿出義大利國旗，朝區域暨自治事務部長卡德洛利（Roberto Calderoli）走過去，似乎帶著些許挖苦意味，執政聯盟的議員們見狀立刻上前，推擠衝突瞬間爆發。

▲▼ 義大利議會12日出現多人推擠的肢體衝突場面。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利議會12日爆發肢體衝突，其中一人坐著輪椅送醫。（圖／達志影像／美聯社）

唐諾指控右翼聯盟議員耶齊（Igor Iezzi）企圖打他的臉，耶齊也承認有試著出手但因現場太過混亂所以沒打中。最終唐諾倒在地上，坐著輪椅被送出眾議院，前往醫院接受檢查，出院時有服用止痛藥。

唐諾宣稱，當時有人踢他，胸骨部位也挨了一拳，「當我倒在地上的時候，我沒辦法正常呼吸……耶齊對我出手4、5次，但沒打到」，直呼這種情況發生在議會是不可接受的，將對襲擊他的議員採取正式法律行動。

前總理、現任五星運動黨魁孔蒂（Giuseppe Conte）直呼可恥，外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）則是感到失望，「我無話可說，我們需要樹立另個榜樣，不是用拳頭解決政治問題，不是自吹自擂、也不是大吼大叫，這些想法都需要好好解釋說明，才能夠說服選民。」

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