美國4m巨鱷「生吞女遊民」！警剖肚挖屍　密錄器驚悚畫面曝

The victim was staying at a campsite just 15m from the waterway where the 4.3m reptile was found. #TheNightlyhttps://t.co/cPUBDUYVAi — The Nightly (@thenightlyau) June 14, 2024

記者王佩翊／編譯

美國一名女遊民因為長期無家可歸，住在一個運河邊的營地，沒想到卻遭遇野生鱷魚攻擊，當場被生吞下肚。一名路人發現鱷魚疑似叼著人類屍體後，通報警察。警方趕往現場後，將鱷魚打撈上岸並擊斃，隨後剖開牠的屍體，並在肚子內發現死者的遺骸，但部分已經遭到消化，整個剖肚過程也被警察身上的隨身密錄器拍下。

根據《每日郵報》報導，一名執法人員的隨身攝影機記錄下了恐怖時刻，佛羅里達州清水市一名民眾2023年發現一條鱷魚嘴裡叼著疑似是人類屍體的肉塊，因此嚇得通知警察。而當時還有其他當地民眾也目睹了鱷魚拖走獵物的畫面，甚至錄下影片。

▲▼警方獲報趕往現場捕捉鱷魚，警用密錄器也拍下整個過程。（圖／翻攝自X）



警察獲報後，偕同緊急救援人員與佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會抵達現場，一群人找到該條鱷魚後，使用繩索和鐵鍊將鱷魚從運河中拉出，並用膠帶封住其嘴巴，隨後由警察持槍將其擊斃。

警方還公開了擊斃鱷魚瞬間的影片，隨著槍聲響起，水花四濺。影片中可以看到這條巨大鱷魚被警察圍住，牠的肚子因生吞人類而明顯腫脹。一行人隨後剖開這條14英尺長（4.2公尺）鱷魚的肚子，並發現了41歲女子莎賓娜（Sabrina Peckham）的遺體。根據調查，莎賓娜是一名女遊民，由於無家可歸，因此住在這個靠近鱷魚出沒地點的營地。

莎賓娜離世的2個月前，就曾經因為違法闖入濕地而遭到逮捕，該片濕地距離她遇害的地點僅半英里（約800公尺），當時她被罰款500美元（約新台幣1.6萬）。她的女兒事後否認母親主動挑釁鱷魚的說法，並強調莎賓娜可能是在黑暗中走回營地或離開營地時，遭到在水中埋伏的鱷魚攻擊。