按讚怕被發現？X隱藏「喜歡的內容」　馬斯克嗨喊：讚數大幅增加

▲ 馬斯克接掌推特後祭出一連串變革。(圖/達志影像)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國億萬富豪馬斯克(Elon Musk)旗下社群平台X(原稱推特)12日更改政策,將「喜歡的內容」改為私人,僅用戶本人可查看自己按讚過的貼文和誰按讚自己的貼文,目的是讓用戶不須顧慮他人眼光。馬斯克隔天也發文宣布,這項改變過後用戶按讚數出現大幅提升。

▲ X跳出隱藏「喜歡的內容」的提醒。(圖/翻攝自X)

過去X帳號個人檔案有使用者貼文、回覆、影音及按讚的內容等欄位,但12日起點進他人頁面時,「喜歡的內容」欄位已經消失,僅用戶本人的頁面才有此欄位;且僅貼文作者可查看有哪些帳號按讚自己的貼文,查看他人貼文時則僅看得到讚數。

用公開帳號按讚的貼文再也不用昭告天下,X工程團隊12日對此聲明表示,「此舉是為更妥善保護隱私」,讓用戶不須有所顧慮,可放心按讚喜歡的貼文,也有助改善演算法,使推薦內容更加準確。

馬斯克本人13日發文PO出圖表,聲稱「喜歡的內容改為私人後,按讚數大幅增長!」顯然對這項改變相當滿意。

Massive increase in likes after they were made private! pic.twitter.com/f5SisAw5w3