按讚怕被發現？X隱藏「喜歡的內容」　馬斯克嗨喊：讚數大幅增加

▲ 馬斯克接掌推特後祭出一連串變革。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X（原稱推特）12日更改政策，將「喜歡的內容」改為私人，僅用戶本人可查看自己按讚過的貼文和誰按讚自己的貼文，目的是讓用戶不須顧慮他人眼光。馬斯克隔天也發文宣布，這項改變過後用戶按讚數出現大幅提升。

▲ X跳出隱藏「喜歡的內容」的提醒。（圖／翻攝自X）

過去X帳號個人檔案有使用者貼文、回覆、影音及按讚的內容等欄位，但12日起點進他人頁面時，「喜歡的內容」欄位已經消失，僅用戶本人的頁面才有此欄位；且僅貼文作者可查看有哪些帳號按讚自己的貼文，查看他人貼文時則僅看得到讚數。

用公開帳號按讚的貼文再也不用昭告天下，X工程團隊12日對此聲明表示，「此舉是為更妥善保護隱私」，讓用戶不須有所顧慮，可放心按讚喜歡的貼文，也有助改善演算法，使推薦內容更加準確。

馬斯克本人13日發文PO出圖表，聲稱「喜歡的內容改為私人後，按讚數大幅增長！」顯然對這項改變相當滿意。

Massive increase in likes after they were made private! pic.twitter.com/f5SisAw5w3 — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2024



然而不少網友怨聲載道，認為這只會讓成人內容和機器人帳號更氾濫。有人質疑，X去年就開放使用者透過個人化設定選擇是否對他人隱藏喜歡的內容，「為什麼要強制這麼做？」也有創作者出面表示，他經常用轉推、引用和按讚功能和粉絲互動，如今卻失去一種互動方式。

事實上，馬斯克接掌推特後祭出一連串變革，包括本月初修改用戶指南，正式開放上傳成人影音內容，只要所有人皆同意拍攝與分享，即可視為一種藝術，且也適用於人工智慧（AI）生成的成人影像，但仍要求上傳時須清楚標示，且不允許出現在用戶大頭貼及封面等過於顯眼的位置。