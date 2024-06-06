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社會 社會焦點 保障人權

北捷「帳務系統」遭控盜用程式　北檢調查有無侵權結果出爐

▲▼悠遊卡,捷運,通勤（圖／記者張一中攝）

▲台北捷運使用的收費帳務系統被控涉嫌侵權違反《著作權法》。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北大眾捷運公司使用多年的收費系統，遭十合科技指控，涉嫌未經授權，將程式重製在131個車站及貓纜線5個站，違反《著作權法》，但台北地檢署調查，北捷在各車站只裝了可存取的資料庫，所謂系統程式只建置在中央端，沒有重製的問題，且北捷已改用新的自動收費系統，6日以罪嫌不足等理由，處分不起訴北捷與董事長趙紹廉。

十合科技提告指出，他們在2005年8月4日與資策會簽訂分包委託合約，由十合科技提供「封裝佈建系統」及「權限管理系統」2個程式，授權資策會用在台北捷運公司的「捷運帳戶整合系統中」，不過當初十合只授權2程式安裝在系統中心端與69個車站，結果被北捷拿去重製到113個車站以及後來的貓纜線5個站，已經超過當年授權範圍。

檢察官調閱北捷與相關單位間簽訂的契約，並參考智慧財產法院相關判決，發現北捷已在2019年公開招標，改與神通資訊簽約，採購新的帳務系統在2022年5月1日上線，而趙紹廉則是2023年1月才被改派為北捷董事長，所以趙紹廉與十合科技所稱的侵關案件沒有關聯。

再細看相關契約以及資策會提供北捷的服務建議書，加上當初參與建置人員證詞，北捷舊有的「帳務整合系統」採「集中式管理、分散式控制」，系統程式只設在中央端，透過存取各車站的資料庫內容進行管理，並非十合科技所稱，整個系統程式被擅自重製在各車站、貓纜線，因此處分全案不起訴。

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關鍵字：

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