工藝中心打造兒童木育樂園！「玩聚列車特展」親子必收景點+1

▲工藝中心打造兒童專屬空間，策劃「龍龍好！共融玩聚列車特展」。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

記者林育綾／綜合報導

親子族必收景點+1！國立台灣工藝研究發展中心（工藝中心）打造兒童專屬空間，將位於4樓的生活工藝館策劃「龍龍好！共融玩聚列車特展」常態展，除了融入「工藝之父」顏水龍相關工藝元素，像是馬賽克鑲嵌藝術等；更邀請木育玩具領導品牌及育兒教育協會，共同規劃遊戲區、共融共創的小天地，增進親子互動。

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▲融合木育概念，透過遊戲體驗啟發工藝創意，增進親子互動與交流。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

工藝中心成立70周年，由「台灣工藝之父」顏水龍在1954年創辦「南投縣工藝研究班」為設立起源。如今國內各大博物館、美術館，紛紛重視兒童及親子族群，打造共融場館，落實文化平權，因此工藝中心也將生活工藝館4樓，打造為兒童專屬空間。

同時邀請國內木育玩具設計領導品牌「PLAYME TOYS玩偶的家」及「社團法人陪您育兒到樂齡教練協會」，共同策劃「龍龍好！共融玩聚列車特展」常態展，並選定顏水龍生日6月5日開展，也在6月啟動「六五工藝節」系列活動。

▲引導孩子在木玩闖關區中，認識木材、體驗木材、動手玩木頭，學習環境意識與永續生活教育。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

「龍龍好！共融玩聚列車特展」內容連結顏水龍元素以及木育概念，一方面扣合顏水龍「生活就是藝術」的信念，他在繪畫、編織與竹製品外，也透過「馬賽克拼貼」創作公共藝術。

另一方面，連結近年來學校教育現場推動的「木育」議題，引導孩子從認識木材、體驗木材，到動手玩木頭，透過自然材質與五感體驗，瞭解森林的美好與木共生，啟發環境意識與永續生活教育。

▲「紅色火車頭造型服務台」佇立門口。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）



展場從顏水龍乘坐列車，踏查台灣工藝為意象出發，打造系列遊戲區域，還有「紅色火車頭造型服務台」佇立門口，並有「大樹塗鴉工具拍照區」、「探索閱讀區」、「寶貝竹籠積木區」、「木玩闖關區」、「顏水龍馬賽克專區」等多項互動體驗設施。

▲▼展覽設置「大樹塗鴉工具拍照區」、「探索閱讀區」、「寶貝竹籠積木區」、「木玩闖關區」、「顏水龍馬賽克專區」等多項互動體驗設施。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

「龍龍好！共融玩聚列車特展」即日起常態展出，透過遊戲體驗，除了啟發工藝創意，也增進親子互動與交流，從遊戲中學習成長，共融共創更多美好回憶。後續展覽也將推出相關教育推廣活動，啟發兒童好奇心、培養創造力。

▲工藝中心打造兒童專屬空間，策劃「龍龍好！共融玩聚列車特展」。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

龍龍好！共融玩聚列車特展

展覽期間：即日起常態展出

展覽地點：「國立台灣工藝研究發展中心」生活工藝館4樓

展覽地址：南投縣草屯鎮中正路573號

開館時間：周二～周日 9:00-17:00