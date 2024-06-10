　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工藝中心打造兒童木育樂園！「玩聚列車特展」親子必收景點+1

▲▼國立台灣工藝研究發展中心（工藝中心）打造兒童專屬空間，策劃「龍龍好！共融玩聚列車特展」。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

▲工藝中心打造兒童專屬空間，策劃「龍龍好！共融玩聚列車特展」。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

記者林育綾／綜合報導

親子族必收景點+1！國立台灣工藝研究發展中心（工藝中心）打造兒童專屬空間，將位於4樓的生活工藝館策劃「龍龍好！共融玩聚列車特展」常態展，除了融入「工藝之父」顏水龍相關工藝元素，像是馬賽克鑲嵌藝術等；更邀請木育玩具領導品牌及育兒教育協會，共同規劃遊戲區、共融共創的小天地，增進親子互動。

▲▼國立台灣工藝研究發展中心（工藝中心）打造兒童專屬空間，策劃「龍龍好！共融玩聚列車特展」。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲融合木育概念，透過遊戲體驗啟發工藝創意，增進親子互動與交流。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

工藝中心成立70周年，由「台灣工藝之父」顏水龍在1954年創辦「南投縣工藝研究班」為設立起源。如今國內各大博物館、美術館，紛紛重視兒童及親子族群，打造共融場館，落實文化平權，因此工藝中心也將生活工藝館4樓，打造為兒童專屬空間。

同時邀請國內木育玩具設計領導品牌「PLAYME TOYS玩偶的家」及「社團法人陪您育兒到樂齡教練協會」，共同策劃「龍龍好！共融玩聚列車特展」常態展，並選定顏水龍生日6月5日開展，也在6月啟動「六五工藝節」系列活動。

▲▼國立台灣工藝研究發展中心（工藝中心）打造兒童專屬空間，策劃「龍龍好！共融玩聚列車特展」。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

▲引導孩子在木玩闖關區中，認識木材、體驗木材、動手玩木頭，學習環境意識與永續生活教育。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

「龍龍好！共融玩聚列車特展」內容連結顏水龍元素以及木育概念，一方面扣合顏水龍「生活就是藝術」的信念，他在繪畫、編織與竹製品外，也透過「馬賽克拼貼」創作公共藝術。

另一方面，連結近年來學校教育現場推動的「木育」議題，引導孩子從認識木材、體驗木材，到動手玩木頭，透過自然材質與五感體驗，瞭解森林的美好與木共生，啟發環境意識與永續生活教育。

▲▼國立台灣工藝研究發展中心（工藝中心）打造兒童專屬空間，策劃「龍龍好！共融玩聚列車特展」。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

▲「紅色火車頭造型服務台」佇立門口。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

展場從顏水龍乘坐列車，踏查台灣工藝為意象出發，打造系列遊戲區域，還有「紅色火車頭造型服務台」佇立門口，並有「大樹塗鴉工具拍照區」、「探索閱讀區」、「寶貝竹籠積木區」、「木玩闖關區」、「顏水龍馬賽克專區」等多項互動體驗設施。

▲▼國立台灣工藝研究發展中心（工藝中心）打造兒童專屬空間，策劃「龍龍好！共融玩聚列車特展」。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

▲▼展覽設置「大樹塗鴉工具拍照區」、「探索閱讀區」、「寶貝竹籠積木區」、「木玩闖關區」、「顏水龍馬賽克專區」等多項互動體驗設施。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

▲▼國立台灣工藝研究發展中心（工藝中心）打造兒童專屬空間，策劃「龍龍好！共融玩聚列車特展」。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

「龍龍好！共融玩聚列車特展」即日起常態展出，透過遊戲體驗，除了啟發工藝創意，也增進親子互動與交流，從遊戲中學習成長，共融共創更多美好回憶。後續展覽也將推出相關教育推廣活動，啟發兒童好奇心、培養創造力。

▲▼國立台灣工藝研究發展中心（工藝中心）打造兒童專屬空間，策劃「龍龍好！共融玩聚列車特展」。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

▲工藝中心打造兒童專屬空間，策劃「龍龍好！共融玩聚列車特展」。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心）

龍龍好！共融玩聚列車特展
展覽期間：即日起常態展出
展覽地點：「國立台灣工藝研究發展中心」生活工藝館4樓
展覽地址：南投縣草屯鎮中正路573號
開館時間：周二～周日 9:00-17:00

ET快訊
吳卓源躲2月「終於公開露面」！超辣狂扭露裙底春光
快訊／首例！　陸男開快艇直衝淡水
快訊／台中女闖入社區大樓　墜落中庭亡
馬克宏解散國會！台灣也躁動　閣揆不信任、立委重選規定一次看
上兵迎娶下士！穿「恐龍裝」出場　賓客嗨翻了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃勤今年地安事故頻傳　「拖車漏油」遭民航局發文討報告

1.2萬紅包藏枕頭！　誤丟垃圾車急險燒光

金門龍舟競賽今開幕！海龍蛙兵扛船下水吸睛　千人共度端午佳節

台灣高中生「亞洲物理奧賽」奪3金5銀　建中最大贏家

工藝中心打造兒童木育樂園！「玩聚列車特展」親子必收景點+1

踝襪、短襪=老人？妹子認證「媽媽才穿」網紅也中槍　大票崩潰

獨／良心店家出現！台東早餐店「加蛋降5元」　業者：不該賺這麼多

求職加分！隆鼻+隆乳詢問度　畢業女大生激增3成

端午收假日連4起事故！午後還有一波車潮　國道11地雷路段易塞

12星座一周運勢！摩羯桃花爆棚　天秤工作愛情兩頭燒

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

張書偉婚禮「甜吻謝京穎24秒」　曝她貼心舉動：這種老婆哪裡找

桃勤今年地安事故頻傳　「拖車漏油」遭民航局發文討報告

1.2萬紅包藏枕頭！　誤丟垃圾車急險燒光

金門龍舟競賽今開幕！海龍蛙兵扛船下水吸睛　千人共度端午佳節

台灣高中生「亞洲物理奧賽」奪3金5銀　建中最大贏家

工藝中心打造兒童木育樂園！「玩聚列車特展」親子必收景點+1

踝襪、短襪=老人？妹子認證「媽媽才穿」網紅也中槍　大票崩潰

獨／良心店家出現！台東早餐店「加蛋降5元」　業者：不該賺這麼多

求職加分！隆鼻+隆乳詢問度　畢業女大生激增3成

端午收假日連4起事故！午後還有一波車潮　國道11地雷路段易塞

12星座一周運勢！摩羯桃花爆棚　天秤工作愛情兩頭燒

買房租屋都適用！6招「居家風水招財術」新手也看得懂　錢滾錢不是夢

台中小黃猛撞紅綠燈！運將「叫不下來」一度受困　燈桿歪腰

華人第一位！張信哲杜拜開唱「現場塞爆畫面曝」：真的很緊張

快訊／國泰金前5月暴賺588億　暫居14家金控獲利王

日本爆持刀殺人！84歲婦人頸部被刺喪命　電梯附近都是血

韓女團遭2男主持「節目公開性騷」瘋傳！陸網怒逼道歉　真相曝光傻眼了

幕後／黃埔百年退役官兵赴陸行程曝　辦居住證、開通手機、採指紋

樓上住戶亂丟菸蒂！降落紙箱害鄰居家大火　55層住戶濃煙中徒步逃命

覆議案採「記名投票」　洪孟楷警告民進黨別以暴力杯葛議事

桃勤今年地安事故頻傳　「拖車漏油」遭民航局發文討報告

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

生活熱門新聞

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

禁慾！　今端午「九毒日之首」7禁忌一次看

快訊／國家警報響！　大雷雨襲1縣市

進入炎熱模式！全台高溫飆33度　專家：台灣梅雨季結束了

日本爆食人菌疫情！前台大醫：不用取消旅行

快訊／端午變天！　7縣市大雨特報

醫師高考增列年級限制！6校學生遭突襲抗議

快訊／雨勢升級！　7縣市豪大雨

日本爆「食人菌」疫情　疾管署說明

爽用到年底！「6款免費貼圖」柴柴萌爆了

雨還要下6天　2地午後雷雨最猛

端午節行房恐遭邪毒傷身！命理師揭6禁忌

連6天半個台灣溼答答　大雨熱區出爐

更多熱門

相關新聞

工藝中心與學校合推工藝教案

工藝中心與學校合推工藝教案

國立臺灣工藝研究發展中心為促進工藝文化平權、推動工藝校園紮根，與全國各地30所學校合作辦理「工藝入校　藝創教案」活動，將在北、中、南、東以及離島區域，展開臺灣工藝與教育融合的「樂活」工藝學習行動方案。

工藝中心推《神ê厝、咱ê廟–臺灣寺廟工藝》立體書

工藝中心推《神ê厝、咱ê廟–臺灣寺廟工藝》立體書

工藝中心新春主題活動大年初二登場

工藝中心新春主題活動大年初二登場

工藝中心12／9舉辦「環境感知的文化界面探索」講座

工藝中心12／9舉辦「環境感知的文化界面探索」講座

陳殿禮就任國立工藝中心主任

陳殿禮就任國立工藝中心主任

關鍵字：

國立台灣工藝研究發展中心工藝中心木育龍龍好！共融玩聚列車特展共融玩聚列車特展

讀者迴響

熱門新聞

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

台中私人招待所驚見「超兇女體盛」！醫師喊母湯

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

《英雄聯盟》選手殺人！求歡不成悶死女

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！

禁慾！　今端午「九毒日之首」7禁忌一次看

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬

重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

半套妹技術太好！嫖客爽PO心得狂讚

想當「全村的希望」　他DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

更多

最夯影音

更多

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面