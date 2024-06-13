于北辰步上王浩宇被罷免之路？　郭正亮評：孤鳥狀態非常危險

▲桃園市議員于北辰。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

近日藍綠皆有議員、立委傳出罷免風聲，而屢爆爭議言論的無黨籍桃園市議員于北辰也被點名，罷免連署行動12日由新黨副發言人、桃園市政顧問游智彬等人發起。對此，前立委郭正亮今（13日）認為，于北辰會步上王浩宇的罷免結果，于不像黃捷有高雄市長陳其邁力挺，是有點「孤鳥」的狀態，真的被一大股力量要罷免的話，于真的非常危險。

新黨昨宣布對于北辰的罷免連署開始，于則回應，他在桃園的服務，大家都可以看到，沒在怕罷免。這也讓外界聯想到，過去同是議員身分遭到罷免，但結果大不同的王浩宇與黃捷。

針對此事，郭正亮於節目《新聞大白話》預測，于北辰會步上王浩宇的罷免結果。他表示，當初黃捷背後有高雄市長陳其邁力挺，罷免反對票才能動員到這麼多，而且那時的罷免理由也不合理。

郭正亮指出，罷免有多方面因素影響，但于北辰背後沒有鄭文燦撐腰，無法跟黃捷相比，于現在是有點「孤鳥」的狀態，如果真的被一大股力量罷免的話，尤其是「黃復興」動員，于真的會非常危險。

名嘴謝寒冰則補充，回顧王浩宇、陳柏惟被罷免，都有共同特色，就是喜歡「亂講話」，于北辰近期的發言，也讓許多綠營人士跟他保持距離，市議員罷免制度是很容易罷免成功的，藍營只要動員隨便都超過于北辰的票數，綠營若不願動員，于被罷免的機率真的很高。

▼現行罷免門檻。（圖／翻攝法規資料庫，點圖放大）