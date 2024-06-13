寶覺寺前主委一家侵吞4523萬公款　內政部：內控制度出問題

▲台中寶覺寺內有台版「最潮大佛」，卻驚傳出前主委一家三口逃漏稅以及侵佔公款。（圖／資料照片）

記者陳家祥／台北報導

擁有將近百年歷史的台中寶覺寺，爆出前主委一家三口侵吞寺產買豪車外幣等爭議。對此，內政部宗教及禮制司表示，寺廟香油錢等各項收入應為寺廟所有，且寺廟財產除用於傳教佈道及相關基本正當開支外，也可按其財力興辦公益或慈善事業。寶覺寺為登記有案的寺廟，應依監督寺廟條例及該寺廟章程規定處理寺廟財務事項。

寶覺寺前主委林善超與其子女三人，被查出2019至2020年間挪用公益款項4523萬餘元，並在2016至2022年間，銷售3000多座牌位，總收入逾2億，卻逃漏稅款2377萬餘元。台中地院依侵占罪以及逃漏稅捐罪，分別判處三人1年8月的有期徒刑，得易科罰金，3人還須在緩刑4年期間，各向國庫支付10萬元。

宗教及禮制司指出，寶覺寺前主委及其子女利用職務之便盜用寺廟公款，顯見該寺廟內控制度出現問題，將請該寺廟主管機關臺中市政府加強輔導該寺廟建立財務內控制度並定期向市政府申報財務及對外公告。

宗教及禮制司表示，登記有案寺廟經費是來自十方大眾的善款，寺廟應依監督寺廟條例及其章程規定妥善使用相關經費，每年並應向主管機關申報財務及對外公告。宗教及禮制司除每年辦理財務申報講習會外，亦請地方政府輔導寺廟製作財務報表辦理財務申報事宜。