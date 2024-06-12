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行政院擬修消防法增職安專章　明定優先編列裝備預算

▲▼基隆火災 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲行政院擬修消防法增職安專章，明定優先編列裝備預算。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳家祥／台北報導

消防人員職場安全議題近來備受各界關注。行政院13日院會將討論內政部擬具的「消防法」部分條文修正草案，將新增消防員團體期待已久的「消防人員安全衛生防護專章」，要求消防機關成立辦理安全衛生事項專責單位，並明定各級政府應優先編列預算，用於消防人員裝備器材等事項。

專章的重點包括成立中央安全衛生諮詢會，提出政策建議，以及各級消防機關應成立專責單位及人員，要求局長主持防護小組；此外，也會擴大基層消防人員參與機制，同時辦理特定項目及臨時性專案健康檢查等。為確保經費及資源充足，專章也明訂各級政府應優先編列相關預算，用於消防人員裝備器材等衛生安全事項。

而各消防機關辦理安全衛生工作如有違規，經限期改善而未改善將處以3萬元至30萬元罰鍰，以落實並確保安全衛生制度推動成效。至於消防人員其他一般通用性保障事項，仍適用公務人員保障法、公務人員安全及衛生防護辦法。

另外，專章也明訂，須規範參加義勇消防組織人員安全衛生保障，各級消防機關建置安全衛生機制時，應將義消人員納入考量，提供義消必要安全衛生設施及設備；且義消人員若發生相關事故時，應做成事故調查記錄。

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