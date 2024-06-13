【廣編】食安健康So Easy！凱撒衛浴專利研發「電漿滅菌廚房龍頭」亮相曝光

▲詹姆士（右起）、蕭俊祥董事長共同為CAESAR凱撒衛浴2024設計展進行品牌館開展儀式。

圖、文／CAESAR凱撒衛浴提供

台灣抗菌廚衛首選CAESAR凱撒衛浴，參加「2024台灣國際室內設計博覽會」，針對居家環境與食安議題，以「健康新生活」為概念，展出包括獨家電漿滅菌廚房龍頭、結合抗菌與設計的廚衛產品；現場邀請型男大主廚 詹姆士出席，正式宣布為品牌廚房龍頭系列代言人。致力於ESG永續發展的CAESAR凱撒衛浴，董事長蕭俊祥親自出席開展記者會，表示：提供消費者安心、抗菌機能的廚衛產品，是品牌持續創新努力的方向。

首次於南港展覽館一樓舉辦的「2024台灣國際室內設計博覽會」，是台灣首個以「室內設計」為主軸打造的國際博覽會，聚焦新資訊、新趨勢、新設備、新生活方式，探索未來生活型態、少子老人化、多元學習、減碳綠設計、智能AI等相關議題。台灣廚衛領導品牌CAESAR凱撒自然不會缺席，以「健康新生活」為主題，提供更安心方案。

CAESAR凱撒研發電漿滅菌廚房龍頭，採用大氣電漿技術，提供天然滅菌方式，將自來水轉化成長效抑菌的電漿活化水。經SGS認證30秒有效滅菌、24小時長效抑菌99.9%。有效滅除四大常見細菌-金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、腸道沙門氏菌、綠膿桿菌，並去除90%以上水溶性農藥。就連備料時惱人異味、蔥薑蒜味、抹布臭味都能快速去除。

「2024台灣國際室內設計博覽會」展出期間2024年6月13日至16日，歡迎大家前往南港展覽館一館1樓K306展位CAESAR凱撒衛浴主題展館參觀。