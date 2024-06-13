IKEA一年走掉6萬員工　高層出招成功降低離職率！方法曝光

▲IKEA在法國史特拉斯堡（Strasbourg）的門市。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞典家飾品牌龍頭宜家家居（IKEA）受到新冠疫情等影響，一年多達6萬名員工離職，大約每走一人，公司就會損失5000美元（約新台幣16.1萬元），或甚至更多。為了留住員工，IKEA高層祭出加薪、增加彈性、簡化工作流程等作法，讓員工可以快樂上班。

彭博、商業內幕報導，零售業的人員流動率一直以來都高於許多產業，工作條件辛苦、排班不規律、薪資較低，隨著新冠疫情大流行的出現與通膨高漲，以及公司與工會的衝突爭執導致門市員工士氣低落，這些原因都讓部分員工選擇離職求去。

數據顯示，截至2022年，IKEA因各種原因每年流失約6.2萬名員工，總共占據將近員工總數的三分之一。美國、英國、加拿大的門市人員流動率大約在30%以上，印度的員工通常在生完小孩之後離職，因為福利不佳。

母公司Inter Ikea Group執行長瑞納Jon Abrahamsson Ring表示，為了解決員工離職的問題，公司竭盡全力解決對員工來說最重要的需求，包括更高的薪酬、上班彈性增加、整合新技術讓員工上班變得更容易。

這些措施出現成效，IKEA全球員工離職率2022年8月為22.4%，到了2024年4月已降至17.5%。在美國，人員自願離職率2022年大約為33%，一年之後已降至約25%。

報導指出，優先考慮員工需求是留住人員的關鍵作法。不過IKEA留住人員的補救方式並不是在每個國家都成功，日本因為勞動力市場吃緊，人員流動率依舊上升，法國則是因為勞資糾紛使得離職率居高不下。