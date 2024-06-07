條通媽媽桑席耶娜暈船異國戀 　被謊話連篇歐巴唬得一愣愣

記者李芸樺、陳妏雅／台北報導

戲劇《華燈初上》顧問、最強條通媽媽桑席耶娜又來了！之前跟觀眾分享過日式酒店文化，閱人無數的席耶娜這次來傳授搭訕不尷尬的小技巧，以及自己曾經異國戀暈船的「科幻」故事！席耶娜還喊恐怖情人都是自己養出來的，尤其是土象星座最會養！

異國戀故事主角是席耶娜在澳洲打工時遇到的完美歐巴，對方自稱美韓混血，體貼又幽默讓她愛得要死，她被連篇謊話唬得一愣愣不自覺，也完全沒發現歐巴裝闊竟是偷她和室友的豬公，甚至最後才發現他早有老婆，還想和席耶娜的前男友串通「衝康」她！

全案直到警察來了，席耶娜和歐巴父母通上電話後，聽到一個關鍵字才清醒！由於故事過程還有衛星出現，奇幻程度讓主持人呂捷傻眼喊，超扯劇情連編劇都寫不出來。

▲《華燈初上》顧問、條通媽媽桑席耶娜 。（圖／《豈有此呂》）



不過後來在日式酒店打滾的席耶娜可就閱人無數，拿捏人心的技巧升級了！男人想要在夜店搭訕女生，連她的姊妹淘也要請客！席耶娜傳授5大話題搭訕術，強調不只要會聊天還要大方，給予稱讚卻不能太油膩，恰到好處的肢體接觸也讓人心動，超多小心機，讓你聽了絕不冷場。

呂捷本集特意戴上假正經眼鏡裝文青，問席耶娜是不是比較好把妹？但她打臉說，文青比較玻璃心，難接受拒絕。更多撩心術，請鎖定6月7日下午1:10的《豈有此呂》。

▲呂捷假鬼假怪戴眼鏡裝文青 。（圖／《豈有此呂》）